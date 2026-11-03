Attention toutefois à la température de vapeur de 180 °C mise en avant : elle est mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur ou sur le sol. Même nuance pour les 30 secondes de préparation : le protocole du constructeur décrit un redémarrage à chaud, après une précédente utilisation du mode Vapeur et trois minutes d’arrêt.

Ces précisions ne retirent pas son intérêt au système, mais évitent de lui prêter des performances que les chiffres ne démontrent pas.