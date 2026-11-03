Le Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 est commercialisé en France ce 3 novembre, au prix conseillé de 799 euros. Cette nouvelle génération renforce le débit de vapeur et ajoute un bras mobile pour nettoyer au plus près des plinthes.
Encore un F25 chez Roborock ? Le constructeur continue d’étoffer une gamme qui demande désormais un peu d’attention pour s’y retrouver. Présenté à l’IFA en septembre, le F25 Ultra Steam Gen 2 prend la relève du modèle Ultra avec une finition Chocolat Moka, qui change des habituels appareils noirs ou blancs. Le changement ne se limite heureusement pas à la peinture. Le premier F25 Ultra nous avait déjà convaincus par son lavage, avec quelques réserves sur l’autonomie. Son successeur cherche surtout à mieux traiter les taches tenaces et les zones que la brosse laisse parfois de côté.
Plus de vapeur, avec quelques précisions derrière les chiffres
Le mode Turbo Steam annonce un débit de vapeur de 5 000 mg/min, contre 2 000 mg/min sur le précédent Ultra. Roborock promet ainsi jusqu’à 2,5 fois plus de vapeur pour décoller les salissures incrustées. L’appareil conserve également un mode de lavage à l’eau chaude, désormais annoncé à 90 °C, contre 86 °C auparavant.
Attention toutefois à la température de vapeur de 180 °C mise en avant : elle est mesurée à la sortie du chauffage interne, et non à la sortie de vapeur ou sur le sol. Même nuance pour les 30 secondes de préparation : le protocole du constructeur décrit un redémarrage à chaud, après une précédente utilisation du mode Vapeur et trois minutes d’arrêt.
Ces précisions ne retirent pas son intérêt au système, mais évitent de lui prêter des performances que les chiffres ne démontrent pas.
Un petit bras pour les bordures, des roues pour les manœuvres
L’autre nouveauté est le bras SensEdge. Il se relève lorsque l’on pousse l’appareil pour éviter de repousser l’eau sale et les déchets vers l’avant, puis aide à récupérer l’humidité lors du mouvement de retour. Roborock annonce un nettoyage à 0 mm des bordures sur trois côtés, sans pour autant garantir un sol totalement exempt d’eau résiduelle.
On retrouve les roues motorisées SlideTech 2.0, qui accompagnent la poussée et la traction, ainsi que l’inclinaison à 180° pour passer sous les meubles. L’assistance sera bienvenue avec un poids indiqué de 7,6 kg. Les réservoirs accueillent un litre d’eau propre et 720 ml d’eau sale.
L’autonomie annoncée atteint 100 minutes en mode Éco, mais descend à 30 minutes en mode Vapeur. Il faudra donc choisir son chiffre selon le nettoyage envisagé.
Le F25 Ultra Steam Gen 2 est proposé sur le site de Roborock et chez ses partenaires Fnac, Darty, Boulanger et Amazon. Sa station lave et sèche automatiquement le rouleau ; vider le bac à eau sale après le ménage reste, en revanche, à la charge de son propriétaire.