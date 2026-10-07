Quitte à investir dans un aspirateur sans fil aujourd’hui, autant choisir un modèle capable de passer la serpillière en même temps. Roborock l’a bien compris, l’aspirateur-balai laveur est très tendance dans les foyers, et sa gamme d’appareils F25 lui permet de s’imposer progressivement sur le marché français.
Passer l’aspirateur, puis remplir un seau afin de passer la serpillière, voici une tâche ménagère qui tend à devenir de plus en plus rare. Et pour cause : aujourd’hui, un grand nombre d’aspirateurs-balais sans fil disponibles sur le marché sont également équipés d’un réservoir d’eau et d’un rouleau-brosse. Non seulement une telle solution permet de gagner du temps au moment de faire le ménage, mais, en plus, le résultat est souvent plus satisfaisant, notamment en raison des technologies embarquées par ces appareils.
L’aspirateur-balai laveur, bien plus que deux appareils en un
Le fait est que résumer un aspirateur-balai laveur à l’association d’une serpillière et d’un aspirateur sans fil est un peu réducteur. En effet, le rouleau-brosse qui équipe ce type d’appareil est conçu pour frotter le sol et racler la saleté, le tout sans que l’utilisateur ait besoin de le faire lui-même. En parallèle, les débris et l’eau sale sont aspirés et stockés dans un ou deux compartiments, qu’il faut simplement vider après chaque utilisation. Enfin, la plupart des modèles vendus aujourd’hui disposent d’une station d’accueil capable de laver automatiquement le rouleau, et souvent de le sécher dans la foulée.
Roborock fait partie des marques d’électroménager intelligent qui se sont emparées très tôt de la tendance de l’aspirateur-balai laveur. Aujourd’hui, sa gamme Roborock F25 lui permet de renforcer sa position de challenger sur le marché européen, ce qui motive le constructeur à l’étoffer régulièrement. Le Roborock F25 Steam, l’un de ses appareils les plus récents, lui permet d’enrichir encore un peu plus son offre.
Le Roborock F25 Steam, un appareil trois en un de nouvelle génération
Arrivé sur le marché en juillet 2026, le Roborock F25 Steam fait partie de ces aspirateurs-laveurs sans fil qui ajoutent la vapeur à leur routine de nettoyage. Cela passe par la fonction VaporFlow, qui fait chauffer l’eau à 180 °C dans son module interne, afin de l’utiliser pour décoller les saletés les plus incrustées au sol. Cette solution est adaptée à de nombreux types de sols durs, y compris le parquet en bois massif.
Cette action s’accompagne du passage d’un rouleau-brosse qui tourne 450 fois par minute et exerce une pression de nettoyage de 33 N afin de ramasser les saletés. Des racleurs JawScrapers se chargent de détacher les poils et les cheveux afin qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement du rouleau. Enfin, une aspiration d’une puissance de 25 000 Pa récolte l’eau sale et les débris, afin de les stocker dans des bacs séparés.
Le Roborock F25 Steam est aussi doté de plusieurs fonctionnalités destinées à faciliter son utilisation au maximum, comme la détection intelligente de la saleté, qui ajuste les performances de nettoyage en temps réel, la lumière bleue qui révèle la poussière invisible ou encore le distributeur automatique de détergent.
Enfin, comme toujours chez Roborock, l’aspirateur-laveur à vapeur F25 Steam est accompagné d’une station de chargement qui se charge de son entretien entre chaque utilisation. Dans le cas présent, cela passe par un autonettoyage à la vapeur associé à un autoséchage à l’air chaud. Roborock offre donc un véritable concentré de son savoir-faire avec ce F25 Steam, actuellement disponible pour 420 euros au lieu de 589 euros sur son site.
Si le F25 Steam ne vous plaît pas, Roborock a autre chose pour vous
Tous les appareils de cette gamme assurent l’aspiration des déchets secs et humides tout en lavant le sol à l’aide d’une eau toujours propre. Le Roborock F25 se présente comme la porte d’entrée de cette collection. Cependant, en fonction du modèle choisi, vous pouvez profiter de fonctionnalités avancées. Le F25 ACE, par exemple, ajoute une assistance motorisée SlideTech 2.0, un distributeur automatique de détergent et une connectivité avec l’application Roborock. Le F25 ACE Combo peut se transformer en aspirateur simple, tandis que le F25 Ultra dispose aussi d’une fonction vapeur, qu’il complète avec un nettoyage des sols à l’eau chaude.
En tout, c’est plus d’une douzaine d’appareils qui composent la gamme Roborock F25. S’ils partagent tous une base commune, ils savent répondre à de multiples besoins et sont disponibles à des prix variés : une preuve supplémentaire que Roborock n’oublie personne quand il s’agit de prendre soin des sols.