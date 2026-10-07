Le fait est que résumer un aspirateur-balai laveur à l’association d’une serpillière et d’un aspirateur sans fil est un peu réducteur. En effet, le rouleau-brosse qui équipe ce type d’appareil est conçu pour frotter le sol et racler la saleté, le tout sans que l’utilisateur ait besoin de le faire lui-même. En parallèle, les débris et l’eau sale sont aspirés et stockés dans un ou deux compartiments, qu’il faut simplement vider après chaque utilisation. Enfin, la plupart des modèles vendus aujourd’hui disposent d’une station d’accueil capable de laver automatiquement le rouleau, et souvent de le sécher dans la foulée.

Roborock fait partie des marques d’électroménager intelligent qui se sont emparées très tôt de la tendance de l’aspirateur-balai laveur. Aujourd’hui, sa gamme Roborock F25 lui permet de renforcer sa position de challenger sur le marché européen, ce qui motive le constructeur à l’étoffer régulièrement. Le Roborock F25 Steam, l’un de ses appareils les plus récents, lui permet d’enrichir encore un peu plus son offre.