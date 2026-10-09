L’utilité d’un aspirateur-balai qui passe la serpillière en même temps qu’il aspire est plutôt évidente : cela permet de réaliser deux tâches ménagères en une, sans trop se fatiguer et en gagnant du temps. L’autre avantage est de pouvoir aussi bien ramasser de la poussière et des débris solides que des dégâts liquides, comme une boisson ou un pot de sauce renversé.

Là où la situation peut se compliquer, c’est quand la tache a eu le temps de sécher, ou quand elle est huileuse. Dans ce cas, utiliser un aspirateur-laveur peut ne pas suffire à en venir à bout. La solution la plus adaptée est d’utiliser soit de l’eau chaude, soit de la vapeur pour vraiment tout nettoyer.