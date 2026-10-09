On connaît les nettoyeurs vapeur, destinés à l’entretien des moquettes et des textiles d’ameublement. Mais quand la vapeur s’invite au sein d’un aspirateur-balai laveur, son utilité peut s’avérer un peu plus floue. La marque Roborock donne une réponse très concrète avec son F25 Steam, l’une des nouveautés de sa gamme d’aspirateurs-laveurs.
L’utilité d’un aspirateur-balai qui passe la serpillière en même temps qu’il aspire est plutôt évidente : cela permet de réaliser deux tâches ménagères en une, sans trop se fatiguer et en gagnant du temps. L’autre avantage est de pouvoir aussi bien ramasser de la poussière et des débris solides que des dégâts liquides, comme une boisson ou un pot de sauce renversé.
Là où la situation peut se compliquer, c’est quand la tache a eu le temps de sécher, ou quand elle est huileuse. Dans ce cas, utiliser un aspirateur-laveur peut ne pas suffire à en venir à bout. La solution la plus adaptée est d’utiliser soit de l’eau chaude, soit de la vapeur pour vraiment tout nettoyer.
La vapeur, une alliée face aux taches les plus tenaces
Roborock fait partie des constructeurs qui cherchent à innover constamment avec leurs appareils. Depuis deux ans, la marque étoffe sa gamme d’aspirateurs-balais laveurs F25 avec des nouveautés régulières, destinées à répondre à des besoins de plus en plus pointus. Et avec le Roborock F25 Steam, actuellement disponible pour 420 € au lieu de 589 € sur son site, elle associe le pouvoir de la vapeur à la combinaison, déjà éprouvée, du lavage et de l’aspiration.
Le Roborock F25 Steam embarque donc une technologie qui porte le nom de VaporFlow. Lorsqu’elle est activée, l’appareil chauffe l’eau jusqu’à 180°C dans son module interne, puis diffuse la vapeur sur toute la largeur de nettoyage. Roborock précise que sa température atteint environ 99°C à la sortie de la buse avant de redescendre sous les 70°C lorsqu’elle entre en contact avec le sol. Cela permet d’utiliser la vapeur pour décoller efficacement les saletés incrustées, sans prendre le risque d’abîmer votre revêtement, y compris s’il est en bois massif.
Le mode vapeur est prêt à fonctionner en une soixantaine de secondes et son autonomie est d’environ 20 minutes. Une durée plus réduite que lorsque VaporFlow est désactivée, mais qui s’avère suffisante pour vous attaquer quotidiennement aux taches les plus grasses et tenaces. On peut également noter que Roborock revendique une élimination des bactéries et allergènes de l’ordre de 99,9 % : de quoi associer concrètement la propreté à l’hygiène des sols.
Le Roborock F25 Steam, bien plus qu’un nettoyeur vapeur
La vapeur peut donc s’avérer redoutable face aux sols sales. Mais si le Roborock F25 Steam ne proposait que ce mode, ce ne serait pas un aspirateur-laveur de nouvelle génération ! En réalité, l’appareil associe la fonction VaporFlow à un rouleau-brosse qui réalise 450 rotations par minute et exerce une pression de nettoyage de 33 N. Ce dispositif frotte le sol afin de détacher les résidus, tandis que la puissance d’aspiration de 25 000 Pa récupère les déchets secs, les liquides et l’eau sale.
La conception FlatReach du F25 Steam lui permet, quant à elle, de s’incliner complètement afin de passer sous les meubles bas. En d’autres termes, même lorsqu’il n’exploite pas le potentiel de la vapeur, cet aspirateur-balai laveur se montre tout de même efficace pour nettoyer partout.
Enfin, une fois le sol nettoyé, le Roborock F25 Steam retrouve sa station de chargement. Celle-ci lance un cycle d’autonettoyage à la vapeur destiné à retirer les saletés présentes dans le rouleau. Un autoséchage à l’air chaud à 95°C prend ensuite le relais afin de ne pas laisser l’occasion aux mauvaises odeurs de s’installer.
Roborock F25 : des aspirateurs-laveurs pour tous les foyers
Roborock cherche à proposer des aspirateurs-laveurs les plus complets et polyvalents possibles. Cependant, la marque le sait : la vapeur n’est pas indispensable dans tous les foyers. C’est pourquoi la gamme F25 comprend des modèles aux positionnements différents, qui vont du F25, le plus simple pour nettoyer et aspirer, au F25 Ultra, qui associe la vapeur à un nettoyage des sols à l’eau chaude.
Entre ces deux modèles, on trouve une déclinaison d’une dizaine de références, dont le Roborock F25 Steam constitue une solution complète et équilibrée. Si vous désirez découvrir le reste de la gamme F25, elle vous attend sur le site de Roborock.