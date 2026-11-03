Premier modèle RTX Spark du géant de Redmond, l’appareil a fait l’objet d’un démontage en règle de la part des experts d’iFixit, qui lui ont attribué, à l’issue de cette inspection pointilleuse, un score de réparabilité de 8/10… deux fois plus élevé que celui infligé par le même site aux MacBook Pro lancés en début d'année.

Mais les bonnes nouvelles commencent à vrai dire avant même l’ouverture du Surface Laptop Ultra par iFixit. Comme le souligne NotebookCheck, Microsoft a publié un manuel de réparation officiel dès le lancement de son Surface Laptop Ultra. On apprenait aussi récemment que la firme prévoit de proposer, par la suite, des pièces de rechange d’origine à travers différents points de vente, y compris la boutique en ligne iFixit.

Quoi qu’il en soit, le démontage du Surface Laptop Ultra en lui-même débute par le dévissage des quatre vis cachées sous les patins en plastique de l'appareil. L’opération permet alors de désolidariser la plaque inférieure du châssis du cadre. L’accès aux composants est donc des plus aisés, note iFixit.