Premier modèle RTX Spark du géant de Redmond, le Surface Laptop Ultra fait (nettement) mieux que ses principaux concurrents chez Apple en matière d’accès aux composants, de modularité et de facilité de réparation. Passé au crible par les experts d’iFixit, le nouveau fleuron de Microsoft obtient un très prometteur 8/10 en score de réparabilité.
Si l’on ignore pour l’instant ce qu’Apple nous réserve en matière de réparabilité avec son tout nouveau MacBook Pro PROLED XDR, dévoilé la semaine dernière, force est d’admettre que Microsoft a d’ores et déjà fait fort sur ce terrain avec son Surface Laptop Ultra.
Microsoft met les petits plats dans les grands sur la réparabilité
Premier modèle RTX Spark du géant de Redmond, l’appareil a fait l’objet d’un démontage en règle de la part des experts d’iFixit, qui lui ont attribué, à l’issue de cette inspection pointilleuse, un score de réparabilité de 8/10… deux fois plus élevé que celui infligé par le même site aux MacBook Pro lancés en début d'année.
Mais les bonnes nouvelles commencent à vrai dire avant même l’ouverture du Surface Laptop Ultra par iFixit. Comme le souligne NotebookCheck, Microsoft a publié un manuel de réparation officiel dès le lancement de son Surface Laptop Ultra. On apprenait aussi récemment que la firme prévoit de proposer, par la suite, des pièces de rechange d’origine à travers différents points de vente, y compris la boutique en ligne iFixit.
Quoi qu’il en soit, le démontage du Surface Laptop Ultra en lui-même débute par le dévissage des quatre vis cachées sous les patins en plastique de l'appareil. L’opération permet alors de désolidariser la plaque inférieure du châssis du cadre. L’accès aux composants est donc des plus aisés, note iFixit.
Un Surface Laptop Ultra bien conçu et relativement modulaire
Pour le reste, on découvre que le SSD peut être retiré et remplacé facilement (il est présent sous la forme d’une barrette M.2), même chose pour la batterie de 92 Wh, maintenue en place par des vis plutôt que par un adhésif. Cette dernière dispose même d’un code QR permettant de trouver des informations utiles à son remplacement. Également modulaires, les haut-parleurs, la prise Jack 3,5 mm et le port USB-C magnétique (propre à ce Surface Laptop Ultra) peuvent aussi être changés sans complication particulière.
En revanche, ce démontage nous montre que les autres connectiques de l’appareil sont soudées à la carte mère et que les réparations impliquant l’écran ou le clavier sont assez complexes, ces éléments étant difficiles d'accès.
Pire, en cas de panne sur le clavier, c’est toute la partie supérieure du châssis qui devra être remplacée… Avec un démontage intégral du PC à la clé. Enfin, la mémoire vive, puce RTX Spark oblige, est solidaire du SoC et donc impossible à remplacer ou à faire évoluer après achat. Une particularité malheureusement commune à la plupart des PC portables en 2026.