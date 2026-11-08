Alors que Volkswagen traverse une période financière particulièrement délicate, le constructeur allemand vient de prendre une décision pour le moins symbolique, à savoir suspendre le développement de sa future Golf 100% électrique.
L’ID. Golf électrique devra patienter. Alors que Volkswagen prépare le renouvellement de son modèle emblématique avec une neuvième génération, le constructeur allemand vient de mettre un coup de frein à son développement. Une décision révélée notamment par L'Argus, qui intervient dans un contexte économique compliqué pour le groupe, contraint de revoir ses investissements et de multiplier les mesures d’économies.
Selon nos confrères, cette suspension concerne bien les travaux sur la future ID. Golf, mais la décision ne signe aucunement la fin du projet.
La future ID. Golf sacrifiée sur l’autel des économies
David Powels, directeur financier de la marque Volkswagen a confirmé cette mise en pause. « Nous avons notamment décidé de suspendre temporairement les travaux de développement de la future ID. Golf », a-t-il expliqué, en attendant de pouvoir garantir le financement des investissements nécessaires.
Le projet n’est donc pas enterré, et selon les informations rapportées par L'Argus, Thomas Schäfer, patron de la marque, aurait également précisé en interne : « Le projet n'est pas annulé, mais mis en pause. » L’objectif reste donc bel et bien de reprendre les travaux dès que possible.
En d’autres termes, l’ID. Golf n’est définitivement plus attendue avant (au moins) 2030. Elle devait inaugurer la plateforme SSP avec une nouvelle génération de véhicules électriques, mais c’est finalement le SUV ID. Roc, cousin électrique du très populaire T-Roc, qui devrait ouvrir le bal, puisque son développement n'est pas concerné par cette suspension.
Volkswagen compte sur l’ID. Polo pour relancer la machine
Cette décision intervient alors que Volkswagen traverse une zone de turbulences financières. Comme nous l’évoquions récemment sur Clubic, le groupe a enregistré une perte nette de 5,82 milliards d’euros au troisième trimestre 2026.
Entre les difficultés de Porsche, le recul des ventes en Chine et les coûts de sa transformation industrielle, le constructeur doit accélérer ses économies.
Pour ce qui est des nouvelles réjouissantes concernant la marque allemande, la récente ID. Polo semble même bien partie pour connaître un joli succès commercial.
La petite citadine figure d’ailleurs parmi les sept finalistes (tous électriques) du concours européen de la Voiture de l’Année 2027, dont le verdict sera rendu début janvier.