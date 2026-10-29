Vendre davantage de voitures électriques en Europe ne suffit pas à remettre Volkswagen sur la bonne voie. Les résultats publiés ce jeudi 29 octobre font apparaître une perte nette de 2,72 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Le dernier trimestre se solde par sa plus lourde perte opérationnelle depuis le Dieselgate, en 2015, et la direction veut accélérer les économies.

Selon Reuters, la restructuration pourrait porter à 100 000 le nombre total de postes supprimés dans le groupe, en incluant les 50 000 suppressions déjà actées en Allemagne. Ce scénario était déjà évoqué en septembre.