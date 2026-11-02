Les performances d’un centre de calcul dépendent aussi de la vitesse à laquelle ses puces échangent des données. Quand les distances et les débits augmentent, les connexions en cuivre deviennent plus contraignantes et l’optique prend davantage de place. Marvell conçoit déjà des puces d’IA sur mesure, des commutateurs réseau et des solutions d’interconnexion. Lumentum lui apporterait les lasers et les émetteurs-récepteurs optiques (transceivers), ces modules qui assurent l’émission et la réception des signaux lumineux.

Ce dernier fabrique également des commutateurs optiques, ou OCS, qui aiguillent ces liaisons. Marvell se fournit d’ailleurs déjà en lasers auprès de lui, selon Bloomberg. Le rachat lui donnerait surtout davantage de maîtrise sur les capacités de fabrication de composants en phosphure d’indium, un matériau semi-conducteur utilisé notamment dans les lasers et dont la production est devenue un frein au déploiement des infrastructures d’IA.

Les directions des deux entreprises estiment pouvoir viser un marché de 550 milliards de dollars et dégager plus d’un milliard de dollars d’économies annuelles. Elles prévoient également un effet positif sur le bénéfice par action ajusté de Marvell dès la première année.

NVIDIA est déjà actionnaire des deux entreprises

L’accueil boursier a pourtant été froid, pour ne pas dire glacial. En préouverture ce lundi, Lumentum reculait d’environ 6,5% et Marvell de 3%. Depuis les premières fuites, les baisses de valeur atteignent respectivement environ 8% et 22%, rapporte Reuters, dans un secteur également secoué par les prévisions décevantes d’Intel.

NVIDIA suit l’opération d’une position particulière puisqu’elle a investi cette année 2 milliards de dollars dans chacune des deux sociétés. Le rapprochement réunirait donc deux de ses participations. Pour Marvell, il s’inscrit aussi dans la concurrence avec Broadcom, partenaire majeur de Google dans les puces sur mesure. Marvell a lui-même signé en août un accord avec Google pouvant représenter jusqu’à 120 milliards de dollars de ventes d’ici à son exercice de 2033.

Une proposition américaine visant à interdire les nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois pourrait par ailleurs favoriser Lumentum face à Zhongji Innolight. Entre les besoins de calcul et les contraintes d’approvisionnement, les connexions deviennent une bataille à part entière dans l’IA. Marvell vient de miser 115 milliards de dollars. À qui le tour ?