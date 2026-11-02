Une voiture qui surgit d’un angle mort ou qui se rapproche trop vite par l’arrière peut échapper au regard du motard, déjà occupé à surveiller tout ce qui se passe devant lui. Honda veut lui donner un peu plus de visibilité avec son nouveau système Sensing Ride, présenté au salon international du deux-roues de Milan (EICMA 2026).

Cet ensemble d’aides intelligentes à la conduite arrivera tout d'abord sur la CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027, aucun autre modèle de la marque n’étant annoncé pour l’instant doté de cette technologie.

Le régulateur suit le trafic jusqu’à l’arrêt

Deux radars, installés à l’avant et à l’arrière du deux-roues, surveillent les véhicules autour de la moto. Leurs informations sont croisées avec le comportement de l’Africa Twin et les actions de son pilote pour déclencher les alertes ou ajuster les assistances.