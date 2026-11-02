Avec ses deux radars et sa boîte à double embrayage, l’Africa Twin Adventure Sports 2027 pourra adapter sa vitesse au trafic jusqu’à l’arrêt. Le système Sensing Ride permettra aussi d'avertir le pilote des dangers autour de lui et de renforcer son freinage lorsqu’une collision menacera.
Une voiture qui surgit d’un angle mort ou qui se rapproche trop vite par l’arrière peut échapper au regard du motard, déjà occupé à surveiller tout ce qui se passe devant lui. Honda veut lui donner un peu plus de visibilité avec son nouveau système Sensing Ride, présenté au salon international du deux-roues de Milan (EICMA 2026).
Cet ensemble d’aides intelligentes à la conduite arrivera tout d'abord sur la CRF1150L Africa Twin Adventure Sports 2027, aucun autre modèle de la marque n’étant annoncé pour l’instant doté de cette technologie.
Le régulateur suit le trafic jusqu’à l’arrêt
Deux radars, installés à l’avant et à l’arrière du deux-roues, surveillent les véhicules autour de la moto. Leurs informations sont croisées avec le comportement de l’Africa Twin et les actions de son pilote pour déclencher les alertes ou ajuster les assistances.
Le régulateur adaptatif règle ainsi la vitesse pour garder ses distances avec le véhicule qui précède. Associé à une transmission DCT, qui automatise l’embrayage et le passage des rapports, il peut accompagner le ralentissement du trafic jusqu’à l’arrêt. Cette fonction Stop & Go comprend une aide au redémarrage, mais le pilote devra intervenir pour repartir.
Honda a également pris en compte les sorties du week-end à plusieurs. Le Group Ride Assist adapte la gestion des distances à la conduite en groupe alors qu’une autre assistance aide à préserver l’écart de sécurité lorsque le pilote accélère et se rapproche du véhicule devant lui.
Des alertes dans les rétroviseurs et un coup de main au freinage
Si le radar avant repère un risque de collision, le tableau de bord avertit le pilote. Le système peut ensuite renforcer le freinage, à condition que le motard ait déjà commencé à actionner les freins.
Grâce au radar arrière, les alertes s’adressent aux deux conducteurs, celui de la moto ainsi que celui de la voiture. Des témoins dans les rétroviseurs signalent les véhicules dans l’angle mort, et le tableau de bord prévient le motard lorsqu’un véhicule arrive rapidement derrière lui. Si une collision arrière menace, les clignotants passent automatiquement à une cadence rapide pour tenter d’attirer l’attention du conducteur qui s'approche dangereusement.
Honda rejoint une concurrence déjà bien équipée
Honda rejoint Ducati et BMW, qui utilisent déjà les radars sur leurs Multistrada V4 S et R 1300 GS pour adapter la vitesse au trafic et surveiller les angles morts. Chez KTM, la 1390 Super Adventure S EVO illustre aussi l’intérêt d’associer ces capteurs à une boîte automatisée, puisque le régulateur peut accompagner les ralentissements jusqu’à l’arrêt. L’Africa Twin ne sera donc pas seule à proposer ce confort.
Le constructeur japonais doit encore préciser le prix et les conditions de fonctionnement de la techno Sensing Ride. C’est ensuite au guidon que l’ensemble devra convaincre le motard avec des interventions suffisamment efficaces pour aider le pilote sans rendre la conduite moins naturelle. Quand la techno doit savoir se faire réellement oublier…