L’iPhone Duo est le premier pliant certifié IP68 contre l’eau et la poussière, d’après Tech Advisor. Avec cette certification, le fabricant garantit un boîtier étanche à la poussière et capable de supporter une immersion prolongée. Dès que le dos se décolle de la charnière, le boîtier n’est plus hermétique, et Apple refuse de prendre en charge au titre de sa garantie les dommages causés par un liquide. Aucun propriétaire n’a pour l’instant signalé de panne liée à une infiltration par cette fente.

Pour PhoneArena, les Duo concernés seraient mal assemblés. Le site relève en plus une erreur de conception au dos de la charnière, où Apple a laissé un espace assez large pour que la poussière ou le sable s’infiltrent dans le téléphone. Avant le lancement, des sources proches des usines évoquaient un rendement à peine supérieur à 60 % sur les chaînes, à cause de la fabrication des charnières et de la plaque arrière. Les interstices du Gapgate apparaissent justement à la jonction entre cette plaque et la charnière.

Apple n’a fait aucune déclaration sur ces interstices. Pour l’écran intérieur, l’entreprise a reconnu un problème sur un petit nombre d’appareils et invite les clients concernés à contacter AppleCare en vue d’un remplacement. Selon PhoneArena, la marque demande aussi aux équipes de ses boutiques de réparer ou d’échanger tout Duo défectueux, à condition que son propriétaire ne l’ait pas cassé volontairement.