Des propriétaires d’iPhone Duo aperçoivent le mécanisme de la charnière par un interstice ouvert entre le dos de leur appareil et la tranche, sur un smartphone censé résister à l’eau et à la poussière.
Attention, jamais deux sans trois !
Après les écrans fendus le long du pli, les propriétaires du premier iPhone pliant d’Apple se plaignent maintenant de la tranche de leur téléphone. L’utilisateur MICAPe9 a publié une vidéo de son Duo refermé sur le forum Reddit consacré à l’appareil, sous le titre « Check your Duo », soit « vérifiez votre Duo ». Le dos du smartphone s’est soulevé ou bombé, et le mécanisme de la charnière apparaît dans l’espace ainsi libéré.
Les internautes ont vite trouvé un nom à ce défaut, le « Gapgate », de l’anglais gap (écart). Dans les commentaires, MrOsterhagen se dit ravi de son Duo depuis le lancement, mais voit à son tour les charnières par ces fentes, avec un « léger bombement, mais bien visible » dans la moitié supérieure. Plusieurs autres membres ont retrouvé cet écart en examinant leur téléphone, parfois réduit à une fine ligne, parfois assez large pour laisser voir l’intérieur.
Une fente au dos d’un smartphone certifié IP68
L’iPhone Duo est le premier pliant certifié IP68 contre l’eau et la poussière, d’après Tech Advisor. Avec cette certification, le fabricant garantit un boîtier étanche à la poussière et capable de supporter une immersion prolongée. Dès que le dos se décolle de la charnière, le boîtier n’est plus hermétique, et Apple refuse de prendre en charge au titre de sa garantie les dommages causés par un liquide. Aucun propriétaire n’a pour l’instant signalé de panne liée à une infiltration par cette fente.
Pour PhoneArena, les Duo concernés seraient mal assemblés. Le site relève en plus une erreur de conception au dos de la charnière, où Apple a laissé un espace assez large pour que la poussière ou le sable s’infiltrent dans le téléphone. Avant le lancement, des sources proches des usines évoquaient un rendement à peine supérieur à 60 % sur les chaînes, à cause de la fabrication des charnières et de la plaque arrière. Les interstices du Gapgate apparaissent justement à la jonction entre cette plaque et la charnière.
Apple n’a fait aucune déclaration sur ces interstices. Pour l’écran intérieur, l’entreprise a reconnu un problème sur un petit nombre d’appareils et invite les clients concernés à contacter AppleCare en vue d’un remplacement. Selon PhoneArena, la marque demande aussi aux équipes de ses boutiques de réparer ou d’échanger tout Duo défectueux, à condition que son propriétaire ne l’ait pas cassé volontairement.
Quatorze jours pour renvoyer un Duo commandé en ligne
Forcément, certains clients ont annulé leur précommande dès les premières photos d’écrans fendus, et d’autres envisagent de le faire avant l’expédition de leur téléphone, facturé à partir de 2 339 euros en France. Aux États-Unis, Apple annonce des livraisons pour la fin janvier 2027 aux nouveaux clients de sa boutique en ligne, et en France, il faut patienter jusqu’en décembre chez Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free.
Les clients qui ont commandé leur Duo en ligne ou par téléphone disposent de quatorze jours après sa réception pour le renvoyer sans se justifier, grâce au droit de rétractation. À l’ouverture du carton, refermez le téléphone, puis regardez de profil la jonction entre le dos et la charnière, des deux côtés et en pleine lumière. Dépliez ensuite le Duo à moitié, car l’intérieur de la charnière se voit le mieux dans cette position. Filmez ou photographiez cette jonction dès le déballage, et vous garderez une trace de l’état de l’appareil à la livraison.
Si vous avez acheté votre Duo en boutique, ou si vous découvrez l’écart après plusieurs semaines, vous pouvez faire jouer la garantie légale de conformité pendant deux ans à compter de la livraison, un an de plus que la garantie commerciale d’Apple. Tout défaut constaté dans ce délai est présumé exister dès la remise de l’appareil, et le vendeur doit alors le réparer ou le remplacer sans frais. Inutile d’attendre une déclaration d’Apple sur le Gapgate pour faire valoir ces droits, qui ne dépendent d’aucune reconnaissance du défaut par le fabricant.