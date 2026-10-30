Après plusieurs mois de restrictions, Disney+ commence à rétablir le HDR10 en France. Une bonne nouvelle pour les abonnés Premium, mais tous les appareils ne sont pas compatibles avec cette solution. Et le Dolby Vision reste absent.
Le feuilleton de la qualité d'image sur Disney+ connaît un nouveau rebondissement. En août dernier, nous évoquions le retour progressif de la 4K en France, après plusieurs semaines de restrictions liées à un conflit de brevets avec InterDigital, mais le HDR restait absent.
Le service a désormais commencé à rétablir le HDR10 dans les pays européens concernés, dont la France. Une amélioration bienvenue, même si le retour à la normale reste encore lointain.
Disney+ trouve une nouvelle parade pour le HDR10
Pour contourner les restrictions liées au codec HEVC, Disney+ avait commencé à réencoder ses contenus en VP9. Cette solution avait permis de retrouver la 4K sur certains appareils, mais pas le HDR.
La plateforme utilise désormais le VP9 Profile 2, une variante prenant en charge une profondeur de couleur de 10 bits et permettant ainsi de diffuser du HDR10. Selon Disney, cité par FlatpanelsHD, tous les films et séries auparavant proposés en 4K HEVC disposent désormais d'une version VP9. Les contenus HDR10 ont également été réencodés avec ce nouveau profil.
Le catalogue est donc techniquement prêt, mais encore faut-il que les appareils des abonnés puissent exploiter ces flux.
Apple TV, Samsung et Panasonic toujours sur la touche
Le HDR10 est notamment de retour sur certains appareils Android TV et Google TV, dont des téléviseurs Philips, Sony et TCL, ainsi que sur les Fire TV d'Amazon, les téléviseurs LG sous webOS depuis 2020 ou encore les modèles Hisense sous VIDAA depuis 2019.
En revanche, les Apple TV 4K et Nvidia Shield resteraient pour l'heure privées de 4K et de HDR sur Disney+. Les téléviseurs Samsung sous Tizen et Panasonic sous MyHomeScreen ne bénéficient pas non plus de ce rétablissement, pas plus que les plateformes TiVo OS et Titan OS. Cette dernière équipe d'ailleurs certains téléviseurs Philips.
Le cas d'Apple est révélateur : ses puces décodent bien le VP9, mais Apple en réserve l'accès essentiellement à Safari, ce qui empêche pour l'instant Disney+ d'en profiter. Quant à Samsung, ses téléviseurs étaient pourtant les premiers à accueillir le HDR10+ sur Disney+ en octobre 2025. Ils se retrouvent aujourd'hui sans 4K ni HDR dans les pays concernés.
Deux abonnés Premium, qui paient le même prix, peuvent donc regarder le même film avec une qualité d'image très différente. Et pour ceux qui s'estiment lésés, il est déjà possible de demander une compensation à Disney+. Nous avons détaillé les démarches à suivre dans un précédent article.
Et le dossier n'est pas clos. Le Dolby Vision et la 3D restent indisponibles, tandis que le litige avec InterDigital s'est étendu au VP9, sans décision de justice à ce stade. En France, Que Choisir Ensemble avait mis Disney en demeure en septembre de rétablir son offre Premium, facturée 5 € de plus par mois que la formule Standard, ou d'en revoir le prix. Le 26 octobre, l'association est revenue à la charge, déplorant l'absence de réponse circonstanciée de la plateforme.