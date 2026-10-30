Pour contourner les restrictions liées au codec HEVC, Disney+ avait commencé à réencoder ses contenus en VP9. Cette solution avait permis de retrouver la 4K sur certains appareils, mais pas le HDR.



La plateforme utilise désormais le VP9 Profile 2, une variante prenant en charge une profondeur de couleur de 10 bits et permettant ainsi de diffuser du HDR10. Selon Disney, cité par FlatpanelsHD, tous les films et séries auparavant proposés en 4K HEVC disposent désormais d'une version VP9. Les contenus HDR10 ont également été réencodés avec ce nouveau profil.



Le catalogue est donc techniquement prêt, mais encore faut-il que les appareils des abonnés puissent exploiter ces flux.