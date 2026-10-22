Vous payez l'abonnement Premium de Disney+ ? Vous pourriez avoir des raisons de réclamer une compensation. Depuis plusieurs mois, certaines fonctionnalités vidéo ont disparu de la plateforme, sans baisse de prix. Des associations européennes réclament désormais au moins 5 euros par mois pour les abonnés concernés, tandis que Disney doit leur répondre d'ici le 2 novembre.
L'affaire du HDR disparu de Disney+ prend une nouvelle tournure. En septembre, Que Choisir mettait déjà en demeure la plateforme en France. Cette fois, le groupe Euroconsumers, accompagné d'associations de consommateurs belges, italiennes et portugaises, réclame des compensations chiffrées. Dans une mise en demeure envoyée au début du mois, les organisations exigent un remboursement automatique d'au moins 5 euros par mois pour les abonnés Premium lésés, avec effet rétroactif.
Jusqu'à 63 millions d'euros par mois : l'enjeu potentiel des remboursements
À l'origine du problème, un conflit de brevets opposant Disney à InterDigital. Il a conduit la plateforme à supprimer plusieurs fonctionnalités vidéo dans onze pays européens, dont la France.
En France, les premières restrictions ont été constatées dès février 2026, avec la disparition du Dolby Vision et du HDR10+, suivie d'autres perturbations touchant le HDR. Une nouvelle vague de restrictions est intervenue durant l'été, affectant notamment la 4K UHD. Cette dernière a depuis commencé à revenir grâce à l'utilisation du codec VP9, mais uniquement sur certains appareils. Le Dolby Vision et plusieurs formats HDR restent largement indisponibles.
Pour les associations de consommateurs, le problème est simple : les abonnés continuent de payer le prix fort pour une prestation dégradée. En France, l'offre Premium coûte toujours 15,99 euros par mois, contre 10,99 euros pour la formule Standard.
Euroconsumers réclame donc une réduction tarifaire tant que les fonctionnalités promises ne sont pas rétablies, ainsi qu'une compensation rétroactive d'au moins 5 euros pour chaque mois concerné. Et surtout, ces remboursements devraient être automatiques, sans obliger les consommateurs à entreprendre des démarches individuelles.
L'enjeu financier pourrait être considérable. Selon des estimations relayées par The Irish Times, Disney compte près de 12,6 millions d'abonnés à ses offres sans publicité dans les onze pays touchés. Appliquer une compensation de 5 euros à chacun représenterait environ 63 millions d'euros par mois. Il s'agit toutefois d'une projection : tous ces abonnés ne disposent pas nécessairement de l'offre Premium et ce montant ne constitue pas une indemnisation officiellement due.
Comment demander une compensation à Disney+ ?
En France, aucun remboursement automatique n'est actuellement prévu. Mais les abonnés Premium peuvent déjà tenter une démarche individuelle. Que Choisir indiquait d'ailleurs dès septembre que certains clients avaient obtenu un dédommagement après avoir contacté le service client.
Que faire exactement pour demander un remboursement ?
- Si vous êtes concerné, contactez directement l'assistance Disney+. Précisez que votre demande concerne la disparition de fonctionnalités comprises dans votre abonnement Premium : le Dolby Vision, puis la 4K UHD ou le HDR, selon votre équipement. Pensez également à indiquer votre formule et vos périodes de facturation.
- Si votre abonnement Disney+ est facturé par un intermédiaire, comme un opérateur Internet ou mobile, Canal+, Apple ou Google, la démarche est légèrement différente. Vérifiez d'abord qui vous facture réellement l'abonnement, en consultant votre espace client ou vos relevés bancaires. Si le paiement est encaissé par ce partenaire, c'est auprès de son service client qu'il faudra demander une éventuelle compensation. Les conditions et modalités de remboursement peuvent alors varier d'un fournisseur à l'autre.
Disney avait confirmé la possibilité de demander un remboursement partiel pour la période de facturation en cours, sans garantir son attribution. Les compensations rétroactives réclamées par les associations vont donc plus loin que ce dispositif individuel.
Autre possibilité : passer à l'offre Standard à 10,99 euros, comme Disney l'a lui-même suggéré aux abonnés pour lesquels l'absence de HDR pose problème. Vous économiserez 5 euros par mois, mais perdrez notamment la possibilité de regarder des programmes sur quatre écrans simultanément, contre deux avec la formule Standard, ainsi que le Dolby Atmos.
Contacté par FlatpanelsHD le 21 octobre, Disney affirme avoir pris des mesures pour accompagner les clients touchés et promet de répondre aux associations. En attendant, les abonnés français peuvent donc réclamer une compensation ou choisir une formule moins coûteuse. Mais les 5 euros mensuels exigés par Euroconsumers ne constituent pas, à ce stade, un remboursement garanti.