Disney avait confirmé la possibilité de demander un remboursement partiel pour la période de facturation en cours, sans garantir son attribution. Les compensations rétroactives réclamées par les associations vont donc plus loin que ce dispositif individuel.



Autre possibilité : passer à l'offre Standard à 10,99 euros, comme Disney l'a lui-même suggéré aux abonnés pour lesquels l'absence de HDR pose problème. Vous économiserez 5 euros par mois, mais perdrez notamment la possibilité de regarder des programmes sur quatre écrans simultanément, contre deux avec la formule Standard, ainsi que le Dolby Atmos.



Contacté par FlatpanelsHD le 21 octobre, Disney affirme avoir pris des mesures pour accompagner les clients touchés et promet de répondre aux associations. En attendant, les abonnés français peuvent donc réclamer une compensation ou choisir une formule moins coûteuse. Mais les 5 euros mensuels exigés par Euroconsumers ne constituent pas, à ce stade, un remboursement garanti.