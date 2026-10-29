L'autre changement est de taille. Jusqu'ici, la formule gratuite était limitée à deux automatisations, appelées Applets. Désormais, tous les utilisateurs peuvent en créer autant qu'ils le souhaitent et accéder aux plus de 1 000 intégrations proposées par le service.



Un revirement que Linden Tibbets, fondateur et PDG d'IFTTT, accompagne d'un mea culpa : le modèle freemium introduit en 2020, qui avait progressivement restreint les possibilités des comptes gratuits, était une erreur. Et il en revendique personnellement la responsabilité.



Cette nouvelle liberté s'accompagne toutefois d'un système de crédits. Les automatisations deviennent illimitées en nombre, mais leur utilisation reste plafonnée. Les exécutions d'Applets, les fonctions IA et les appels via MCP, le protocole permettant aux assistants d'interagir avec des services externes, puisent dans une enveloppe mensuelle. Une automatisation comportant plusieurs opérations peut ainsi consommer davantage de crédits qu'une simple notification.