IFTTT fait marche arrière sur les restrictions de son offre gratuite. Le célèbre service d'automatisation permet désormais de créer autant de scénarios que souhaité et introduit des agents IA capables de surveiller le Web et d'intervenir dans les applications connectées. Le tout avec un tout nouveau système de crédits.
Depuis 2010, IFTTT (If This Then That) permet d'automatiser des tâches entre différentes applications : enregistrer une information, recevoir une notification ou déclencher une action lorsqu'un événement survient. Le 28 octobre, la plateforme a annoncé sa transformation en IFTTT.ai, avec l'ambition d'aller plus loin que ces scénarios définis à l'avance.
L'intelligence artificielle doit désormais pouvoir interpréter les informations rencontrées et décider de certaines actions. Une évolution qui s'accompagne d'une refonte importante des abonnements.
Des agents IA pour surveiller le Web et choisir les bonnes actions
La principale nouveauté s'appelle AI Agent. Elle permet notamment de surveiller une page web pour détecter une nouvelle annonce, une baisse de prix ou le franchissement d'un seuil défini par l'utilisateur.
L'agent peut aussi intervenir dans les applications connectées. IFTTT donne l'exemple d'une facture reçue dans Gmail : l'IA en identifie l'échéance, vérifie si un rappel figure déjà dans Google Agenda et crée un événement si nécessaire. Elle peut également décider de ne rien faire, par exemple lorsque le rappel existe déjà.
- Simple d’utilisation
- Fonctionne avec des tonnes d’applications
- N’affecte pas la durée de vie de la batterie
Une autre fonction, AI Action assist, permet de générer automatiquement le contenu d'un message ou d'une notification, ou de filtrer certaines informations selon des critères précis.
La création d'automatisations en langage naturel et les connexions avec ChatGPT ou Claude existaient déjà. La nouveauté tient surtout à la capacité des agents à interpréter des événements et à choisir certaines actions. Chaque automatisation reste néanmoins composée d'un déclencheur, d'une action et de règles définies par l'utilisateur, qui peut la désactiver à tout moment. IFTTT précise également que la surveillance de certaines pages web utilisant beaucoup de JavaScript reste limitée.
IFTTT reconnaît son erreur et revoit entièrement son offre gratuite
L'autre changement est de taille. Jusqu'ici, la formule gratuite était limitée à deux automatisations, appelées Applets. Désormais, tous les utilisateurs peuvent en créer autant qu'ils le souhaitent et accéder aux plus de 1 000 intégrations proposées par le service.
Un revirement que Linden Tibbets, fondateur et PDG d'IFTTT, accompagne d'un mea culpa : le modèle freemium introduit en 2020, qui avait progressivement restreint les possibilités des comptes gratuits, était une erreur. Et il en revendique personnellement la responsabilité.
Cette nouvelle liberté s'accompagne toutefois d'un système de crédits. Les automatisations deviennent illimitées en nombre, mais leur utilisation reste plafonnée. Les exécutions d'Applets, les fonctions IA et les appels via MCP, le protocole permettant aux assistants d'interagir avec des services externes, puisent dans une enveloppe mensuelle. Une automatisation comportant plusieurs opérations peut ainsi consommer davantage de crédits qu'une simple notification.
L'offre gratuite comprend 1 000 crédits mensuels, contre 5 000 pour Starter, 20 000 pour Pro et 100 000 pour Pro+. Les abonnements payants débutent à 2,99 dollars par mois. Lorsque le solde est épuisé, les automatisations sont suspendues jusqu'au renouvellement ou à l'ajout de crédits, sans être supprimées.
Les abonnés actuels conservent leur tarif et n'ont pas à changer de formule. IFTTT prévoit également un bonus exceptionnel de crédits pour certains clients Pro et Pro+ dont la consommation habituelle dépasse les nouvelles limites.