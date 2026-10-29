Dans un billet de blog consacré à cette nouvelle collection Prism, le constructeur japonais explique vouloir mettre en valeur les matériaux et la conception de ses accessoires en laissant apparaître une partie de leur structure. Leo Cardoso, membre de l’équipe de conception de PlayStation, précise que l’objectif était de remettre au goût du jour cette esthétique apparue à la fin des années 1990, tout en l’adaptant au design de la PS5.

Les finitions ont été travaillées pour distinguer les trois versions. Flare Orange associe un orange vif à des nuances rosées visibles à la jonction des matériaux transparents. Emerald Green mise sur un vert forêt profond, tandis que Graphite Gray adopte des tonalités grises plus froides. Sony indique également que la finition transparente brillante recouvre le dos de la DualSense, laissant entrevoir une partie de la technologie embarquée. Le bloc central bénéficie par ailleurs d’un traitement métallique qui contraste avec les surfaces translucides.