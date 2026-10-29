Les accessoires transparents font leur retour chez PlayStation avec une nouvelle collection déclinée en trois coloris. Sony proposera des manettes DualSense et des façades assorties pour personnaliser la PS5 dès février 2027.
Les amateurs de consoles aux coques translucides vont retrouver un design qui leur rappellera probablement de bons vieux souvenirs. Sony vient de dévoiler Prism, une collection d’accessoires pour la PS5 qui mise sur la transparence, avec trois associations de couleurs : Flare Orange, Emerald Green et Graphite Gray. Chaque déclinaison concerne une manette sans fil DualSense et une façade destinée à la console, toutes deux inspirées du design transparent emblématique de la fin des années 1990.
PS5 : la collection Prism remet les manettes transparentes au goût du jour
Dans un billet de blog consacré à cette nouvelle collection Prism, le constructeur japonais explique vouloir mettre en valeur les matériaux et la conception de ses accessoires en laissant apparaître une partie de leur structure. Leo Cardoso, membre de l’équipe de conception de PlayStation, précise que l’objectif était de remettre au goût du jour cette esthétique apparue à la fin des années 1990, tout en l’adaptant au design de la PS5.
Les finitions ont été travaillées pour distinguer les trois versions. Flare Orange associe un orange vif à des nuances rosées visibles à la jonction des matériaux transparents. Emerald Green mise sur un vert forêt profond, tandis que Graphite Gray adopte des tonalités grises plus froides. Sony indique également que la finition transparente brillante recouvre le dos de la DualSense, laissant entrevoir une partie de la technologie embarquée. Le bloc central bénéficie par ailleurs d’un traitement métallique qui contraste avec les surfaces translucides.
Prix, précommandes et disponibilité des accessoires PS5
La collection Prism sera commercialisée à partir du 4 février 2027. Les précommandes ouvriront le 10 novembre 2026 à 10 heures, heure française, sur le site PlayStation et auprès des revendeurs participants, sous réserve de disponibilité, bien entendu.
En France, chaque manette DualSense Prism sera proposée au prix de 84,99 euros. Les façades assorties coûteront quant à elles 74,99 euros. Ces dernières seront vendues directement par PlayStation dans les pays où sa boutique en ligne les distribue, dont la France, et pourront aussi être proposées en quantités limitées chez certains revendeurs dans d’autres régions.
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