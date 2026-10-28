À l'origine de l'incident, une erreur commise le 30 avril 2025 lors d'une opération de génération de clés cryptographiques chez eMudhra. Huit autorités de certification intermédiaires ont alors hérité de clés privées anormalement faibles. Six étaient destinées à délivrer des certificats TLS, utilisés pour authentifier les sites et sécuriser les communications web. Les deux autres concernaient la signature de code, qui permet notamment de vérifier l'origine d'un logiciel.

La faille se trouvait dans la valeur même de ces clés. Bien qu'elles reposent sur P-384, un algorithme de cryptographie elliptique offrant normalement un espace de recherche gigantesque, leurs valeurs étaient toutes inférieures à 256. Moins de 256 essais permettaient donc de retrouver chacune d'elles à partir de sa clé publique. Un défaut de génération particulièrement grossier, qui ne remet pas en cause la solidité de P-384, mais la manière dont eMudhra l'a utilisé.

L'entreprise reconnaît une erreur de script lors d'une opération de manipulation des clés, qui aurait produit un second jeu de clés vulnérables, ensuite associé aux certificats publics. Plus embarrassant encore, l'anomalie a échappé aux contrôles pendant près de dix-huit mois, malgré deux cycles d'audit indépendants.

eMudhra a révoqué les huit autorités le 18 octobre et affirme qu'aucune n'avait délivré de certificat final. Un attaquant en possession de leurs clés privées aurait néanmoins pu émettre de faux certificats pour des domaines qu'il ne contrôlait pas. Sur un appareil reconnaissant encore les autorités compromises, ces certificats pouvaient faciliter l'usurpation de sites légitimes et l'interception de communications chiffrées. Les clés de signature de code pouvaient également servir à présenter des logiciels malveillants comme provenant d'un éditeur de confiance.