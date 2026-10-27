William Li, fondateur et P.-D.G de Nio, avait posé le problème devant des clients norvégiens. « En Europe, nous n’avons ni partenaire ni société de ce type, ce qui veut dire que tous les actifs de batteries fournis via le BaaS seront détenus par nous, dans notre bilan », expliquait-il. Ce partenaire, Nio l’a trouvé en Chine, mais pas en Europe.

Le constructeur a malgré tout ouvert une station sur l’A7, là où ses clients manquaient le plus de solutions. Les conducteurs qui quittaient la station de Reiskirchen, au nord de Francfort, devaient jusqu’ici rouler 290 kilomètres avant la suivante, près de Hanovre. Les propriétaires qui partent du sud de l’Europe vers la Scandinavie sont les premiers concernés. « Ce site comble un vide important sur les axes de circulation nord-sud de l’Europe », a fait valoir l’entreprise.

Geely pourrait apporter à Nio le partenaire qui lui manque. Le groupe chinois s’est engagé à prendre 30 % de NIO Power, qui gère l’échange et la recharge des voitures de Nio, en apportant sa filiale Yiyi Power et 640 millions de yuans. Des responsables de Geely ont ensuite interrogé William Li sur l’Europe. « Tout à l’heure, des collègues de Geely me demandaient aussi si nous devions, l’an prochain, lancer notre plan de réseau d’échange de batteries en Europe et l’annoncer ensemble », a raconté le patron de Nio dans un entretien vidéo diffusé en Chine. Il n’a dit ni quels pays seraient couverts, ni si Geely financerait ce réseau.