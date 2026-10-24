Sur l’écran extérieur de l’iPhone Duo, une colonne de commandes dans Safari grignote la place réservée aux pages web. La marque à la pomme reconnaît le défaut et dit chercher comment y remédier.
À 2 339 euros minimum, l’iPhone Duo n’échappe pas à la critique, notamment sur un point précis : la navigation dans Safari sur son écran externe de 5,4 pouces. Dans un billet de blog WebKit consacré à Safari 27.1, Jen Simmons admet que les sites ne peuvent pas, pour l’instant, occuper toute la surface disponible. Apple n’avance aucune date, mais demande aux développeurs de lui soumettre leurs idées.
Safari laisse une partie de l’écran inutilisée sur l’iPhone Duo
Sur l’écran externe de 5,4 pouces, les commandes de Safari occupent une bande sur le côté droit. Les sites web ne peuvent pas s’étendre derrière ces éléments et leur zone d’affichage s’en trouve, par conséquent, réduite. Apple a choisi cette disposition pour préserver de la place en hauteur, mais elle limite la largeur disponible pour consulter les pages.
L’équipe WebKit a reconnu cette contrainte dans une publication consacrée à Safari 27.1. Jen Simmons, qui travaille sur le navigateur, explique qu’Apple souhaite donner aux développeurs davantage de possibilités pour exploiter cette surface. Un site pourrait notamment étendre l’arrière-plan de son en-tête sur toute la largeur de l’écran, y compris derrière les commandes.
Apple cherche une solution qui ne masque pas le contenu des sites
Les développeurs peuvent d’ores et déjà utiliser le paramètre viewport-fit=« cover » pour faire occuper à leur site toute la surface de l’écran. Mais si une page n’a pas été conçue pour tenir compte des zones recouvertes par l’interface, certains éléments risquent de disparaître derrière les commandes du navigateur. Apple cherche donc une méthode plus fiable et plus facile à utiliser. Jen Simmons invite d’ailleurs les développeurs à partager leurs idées.
Point intéressant : Safari dispose toutefois d’un comportement adapté à l’affichage des PDF sur le smartphone pliant. Lorsque l’iPhone Duo est entrouvert, le navigateur peut présenter deux pages côte à côte. Il revient à une page lorsque l’appareil est complètement ouvert ou fermé.