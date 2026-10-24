Sur l’écran externe de 5,4 pouces, les commandes de Safari occupent une bande sur le côté droit. Les sites web ne peuvent pas s’étendre derrière ces éléments et leur zone d’affichage s’en trouve, par conséquent, réduite. Apple a choisi cette disposition pour préserver de la place en hauteur, mais elle limite la largeur disponible pour consulter les pages.

L’équipe WebKit a reconnu cette contrainte dans une publication consacrée à Safari 27.1. Jen Simmons, qui travaille sur le navigateur, explique qu’Apple souhaite donner aux développeurs davantage de possibilités pour exploiter cette surface. Un site pourrait notamment étendre l’arrière-plan de son en-tête sur toute la largeur de l’écran, y compris derrière les commandes.