Il n'est pas encore question de trouver des cartes ASUS/Intel dans les boutiques, mais le revirement reste réel.
Pas moins de cinq ans après sa dernière carte graphique conçue autour d'une puce Intel, voilà qu'ASUS se décide à renouer avec le groupe américain en commercialisant l'ASUS UGen Intel Arc Pro B70 32 GB. Un modèle qui n'est toutefois pas destiné au grand public.
En mars 2021, ASUS lançait une carte graphique baptisée DG1-4G. Il s'agissait alors d'un modèle orienté entrée de gamme pour lequel la firme avait retenu le petit GPU Iris Xe d'Intel.
Aucune ambition particulière pour ce modèle qui est toutefois « rentré dans l'histoire » comme signant la dernière collaboration entre ASUS et Intel. Une collaboration qui reprend donc quelque cinq ans plus tard à la faveur du lancement de l'ASUS UGen Intel Arc Pro B70 32 GB. Un nom à rallonge pour un modèle finalement assez semblable à la carte de référence Intel.
Au revoir les 80 unités d'exécution et les 4 Go de LPDDR4 de la DG1-4G, la nouvelle carte ASUS embarque le GPU BMG-G31 avec ses 32 cœurs Xe2 et ses 256 unités XMX. Comme son nom l'indique, la nouvelle carte dispose aussi de 32 Go de mémoire vidéo, de la GDDR6 ECC, avec une interface 256-bit.
Nous le disions, autant de caractéristiques parfaitement semblables au modèle de référence d'Intel. D'ailleurs, les fréquences de fonctionnement annoncées par ASUS sont également identiques (2 800 MHz).
Il y a toutefois un « détail » qui pourrait changer pas mal de choses. En effet, ASUS annonce une consommation qui peut grimper jusqu'à 310 W quand les modèles traditionnels sont bloqués à 230 W. Une telle augmentation doit laisser plus de « liberté » au GPU et permettre de maintenir les fréquences de fonctionnement les plus élevées sur de plus longues périodes.
Cela dit, cela ne change finalement pas grand-chose à l'affaire pour nous autres, clients lambda. En effet, ASUS lance une carte graphique, Intel certes, mais surtout dotée de 32 Go. Alors, bien sûr, il n'est pas question de GDDR7, mais même la GDDR6 est onéreuse et il y a donc bien peu de chances que cette carte se retrouve un jour dans votre machine.
ASUS lui-même en parle d'ailleurs comme d'un modèle « PRO » qu'il destine avant à l'intelligence artificielle : « ready for Workstation and AI workload ». Des premiers tarifs évoqués par Wccftech, on peut d'ailleurs conclure que la carte n'est clairement pas faite pour nous : au moins 1 700 dollars, donc sans doute près de 2 000 euros, si elle débarque en France.