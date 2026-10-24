En mars 2021, ASUS lançait une carte graphique baptisée DG1-4G. Il s'agissait alors d'un modèle orienté entrée de gamme pour lequel la firme avait retenu le petit GPU Iris Xe d'Intel.

Aucune ambition particulière pour ce modèle qui est toutefois « rentré dans l'histoire » comme signant la dernière collaboration entre ASUS et Intel. Une collaboration qui reprend donc quelque cinq ans plus tard à la faveur du lancement de l'ASUS UGen Intel Arc Pro B70 32 GB. Un nom à rallonge pour un modèle finalement assez semblable à la carte de référence Intel.