Point Vision : accès non autorisé, vos données personnelles ont fuité

Une faille chez le prestataire qui gère les rendez-vous des centres Point Vision a permis à une personne non autorisée d’accéder à l’agenda interne et d’y télécharger des données de patients. Le groupement met en garde contre les tentatives d’hameçonnage.
Point Vision vient d’envoyer un e-mail à ses patients pour les informer d’une cyberattaque. Elle a touché le prestataire chargé d’organiser ses rendez-vous.
Que s'est-il passé ?
Les données de Point Vision ne se trouvaient pas sur l’environnement du prestataire. Mais celui-ci utilisait des solutions touchées par une vulnérabilité, et l’attaquant s’en est servi pour entrer dans l’outil de gestion des rendez-vous de Point Vision. Il y a téléchargé des bases de données contenant les noms, prénoms et dates de naissance des patients, leurs coordonnées saisies à la prise de rendez-vous (adresse postale, e-mail ou téléphone) et certains échanges sur l’organisation et les consignes de rendez-vous.
Point Vision explique ne pas être certain que les mots de passe des comptes ou les motifs de rendez-vous avaient été consultés ou téléchargés. L’entreprise ne l’exclut pas pour autant, car une partie des traces de l’activité de l’attaquant a été supprimée. Selon le groupement, les dossiers médicaux sont stockés dans d’autres systèmes, et aucun accès non autorisé n’y a été constaté en lien avec l’incident.
Pour réagir, le groupement a coupé les accès aux environnements concernés, désactivé les mécanismes malveillants repérés et déployé des correctifs. Il a aussi changé les mots de passe des comptes techniques et d’administration, ainsi que les moyens d’authentification de certains services tiers. Le logiciel reste suspendu, une autre solution de prise de rendez-vous est utilisée, et une éventuelle remise en service dépendra de nouvelles vérifications de sécurité.
Une fois de plus, les données récupérées peuvent donc servir à mettre en place des attaques particulièrement crédibles, surtout si ces dernières sont couplées à de précédentes fuites de données, comme celle ayant touché Ameli.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas possible de se rendre sur son compte pour changer le mot de passe. Le module de connexion semble avoir été retiré temporairement. Reste que si vous avez utilisé ce même mot de passe sur d’autres services, associé à la même adresse email, alors mieux vaut s’y rendre pour les modifier. Point Vision n'a pas communiqué sur le nombre de personnes affectées.
Ce n'est pas la première fois qu’un éditeur de logiciel médical est pris pour cible. Nous rapportions en février dernier que l’attaque contre MonLogicielMedical, de Cegedim Santé, pouvait concerner entre 11 et 15 millions de patients.