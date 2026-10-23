Point Vision : accès non autorisé, vos données personnelles ont fuité

Une fois de plus, les données récupérées peuvent donc servir à mettre en place des attaques particulièrement crédibles, surtout si ces dernières sont couplées à de précédentes fuites de données, comme celle ayant touché Ameli.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il n’est pas possible de se rendre sur son compte pour changer le mot de passe. Le module de connexion semble avoir été retiré temporairement. Reste que si vous avez utilisé ce même mot de passe sur d’autres services, associé à la même adresse email, alors mieux vaut s’y rendre pour les modifier. Point Vision n'a pas communiqué sur le nombre de personnes affectées.

Ce n'est pas la première fois qu’un éditeur de logiciel médical est pris pour cible. Nous rapportions en février dernier que l’attaque contre MonLogicielMedical, de Cegedim Santé, pouvait concerner entre 11 et 15 millions de patients.