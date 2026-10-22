Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une architecture d’IA mélange d’experts (MoE) et pourquoi réduit-elle le coût de calcul ?

Une architecture Mixture of Experts (MoE) découpe un grand modèle en plusieurs sous-modèles spécialisés (experts) et utilise un composant de routage pour n’activer que les experts pertinents à chaque étape. Au lieu de faire tourner tous les paramètres à chaque requête, seule une fraction du modèle est réellement calculée, ce qui diminue les opérations nécessaires et donc le coût par réponse. Cela peut aussi améliorer les performances sur des tâches variées, car chaque expert se concentre sur un sous-domaine. En contrepartie, l’orchestration (routage, équilibrage de charge) et l’infrastructure restent complexes, et la mémoire/stockage nécessaires pour héberger l’ensemble du modèle demeure élevée.

Que signifie modèle à poids ouverts et en quoi est-ce différent d’une API d’IA ?

Un modèle à poids ouverts fournit (totalement ou partiellement) les paramètres entraînés du réseau, ce qui permet à une entreprise de l’héberger et de l’exécuter sur sa propre infrastructure. À l’inverse, une API donne surtout accès à un service distant : on envoie une requête, on reçoit une réponse, sans contrôler l’environnement d’exécution ni le modèle sous-jacent. Les poids ouverts facilitent l’adaptation (fine-tuning), l’audit interne et certaines exigences de souveraineté ou de conformité (données, localisation). En échange, l’utilisateur doit gérer le déploiement, l’optimisation, la sécurité et les coûts GPU/serveurs, qui peuvent être importants sur de gros modèles.

Pourquoi les restrictions américaines sur les technologies (GPU, export controls) pèsent-elles directement sur l’entraînement des modèles d’IA ?

L’entraînement de grands modèles nécessite des accélérateurs (souvent des GPU) capables de calcul massivement en parallèle, et l’offre la plus performante est historiquement dominée par des acteurs soumis aux règles américaines. Les contrôles à l’export et interdictions d’usage peuvent limiter l’accès aux puces, aux interconnexions, aux logiciels et parfois même à des services cloud, ce qui ralentit la montée en puissance. Pour contourner ce goulot d’étranglement, il faut soit sécuriser des stocks et des filières d’approvisionnement, soit migrer une partie des charges vers des puces alternatives (par exemple locales), souvent avec des compromis sur la maturité logicielle et l’efficacité. Résultat : la stratégie compute (choix des puces, datacenters, optimisation) devient un enjeu aussi important que la R&D sur les modèles eux-mêmes.