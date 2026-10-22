Foire aux questions

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Qu’est-ce que l’IA sur l’appareil (on-device) et pourquoi la combiner avec du cloud ?

L’IA on-device désigne des modèles qui s’exécutent directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac, sans envoyer systématiquement les données vers des serveurs. L’avantage principal est la réduction de la latence, une meilleure disponibilité hors connexion et une confidentialité plus simple à maîtriser, puisque moins d’informations sortent de l’appareil. En revanche, les calculs lourds (gros modèles, traitement long, contexte étendu) peuvent dépasser les capacités en mémoire, en énergie ou en performance d’un terminal. D’où une approche hybride : le local gère le quotidien, et le cloud prend le relais quand c’est nécessaire. Cette combinaison vise à équilibrer qualité des résultats, autonomie et respect de la vie privée.

À quoi sert une infrastructure de cloud privé comme Private Cloud Compute dans une architecture d’IA ?

Un cloud privé appliqué à l’IA cherche à offrir la puissance de calcul de serveurs tout en limitant l’exposition des données traitées. Concrètement, l’objectif est de réduire ce que l’opérateur du cloud peut voir ou conserver, via des mécanismes comme l’isolation forte des environnements, le chiffrement en transit et des contrôles stricts sur les logs et l’accès interne. Dans ce modèle, certaines tâches sont déportées quand elles sont trop lourdes pour l’appareil, mais avec des garde-fous pensés pour minimiser les traces et les réutilisations des données personnelles. L’enjeu est aussi de rendre ces garanties vérifiables et cohérentes avec les exigences réglementaires (notamment en Europe). La promesse n’est donc pas zéro cloud, mais un « cloud conçu pour limiter la confiance nécessaire ».

Qu’est-ce que l’index local Spotlight et pourquoi est-il central pour une IA personnelle ?

Un index local est une base de recherche construite sur l’appareil à partir de contenus et métadonnées (messages, e-mails, fichiers, événements, etc.) pour retrouver rapidement des informations. Spotlight s’appuie sur cet index pour fournir des résultats sans devoir scanner les données à chaque requête, ce qui accélère les réponses et réduit les accès bruts aux contenus. Pour une IA, cet index sert de carte du contexte personnel : au lieu d’envoyer des boîtes mail entières, le système peut cibler des éléments pertinents localement. La qualité dépend toutefois des autorisations accordées par l’utilisateur et des capacités des apps à exposer des données via des interfaces prévues (recherche, intents, actions). C’est un levier important pour personnaliser sans multiplier les transferts vers le cloud.