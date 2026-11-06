Une timeline pour monter sans multiplier les outils

Concat reprend les codes des logiciels de montage traditionnels : bibliothèque de médias, moniteur de prévisualisation, inspecteur et timeline multipiste. Les clips peuvent être découpés, déplacés et assemblés, puis enrichis d'une centaine d'effets, filtres et transitions, ainsi que d'animations de texte. Un outil de suppression d'arrière-plan permet également de détourer les sujets d'une vidéo.

Mais Concat ne se limite pas au montage classique. Le logiciel peut générer automatiquement des sous-titres grâce à Whisper, directement sur l'ordinateur, avant de permettre leur personnalisation sur la timeline. Il est aussi possible d'enregistrer une voix off ou de produire une piste en synthèse vocale, cette dernière fonctionnalité étant actuellement réservée aux versions de bureau. Concat propose également des images clés, un éditeur de courbes et des outils de nettoyage automatique de la voix.

Côté export, le logiciel annonce une prise en charge de la 4K jusqu'à 60 images par seconde, avec les codecs H.264, HEVC et AV1. Les performances dépendent toutefois de la configuration matérielle utilisée.