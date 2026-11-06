Gratuit, open source et sans filigrane, Concat veut réunir les outils essentiels du montage vidéo dans une seule application. Timeline multipiste, sous-titres automatiques, effets, voix synthétiques et automatisation par IA : ce logiciel encore en bêta ne manque pas d'ambition.
Concat est un éditeur vidéo qui fonctionne directement sur l'appareil de l'utilisateur, sans création de compte ni abonnement. Il est disponible sur Windows, macOS, Linux et Android, mais aussi sur iOS et iPadOS, où son installation nécessite toutefois de passer par une méthode alternative à l'App Store.
- Éditeur libre et open source
- Sous-titres générés et synchronisés
- Export vidéo avec canal alpha
Une timeline pour monter sans multiplier les outils
Concat reprend les codes des logiciels de montage traditionnels : bibliothèque de médias, moniteur de prévisualisation, inspecteur et timeline multipiste. Les clips peuvent être découpés, déplacés et assemblés, puis enrichis d'une centaine d'effets, filtres et transitions, ainsi que d'animations de texte. Un outil de suppression d'arrière-plan permet également de détourer les sujets d'une vidéo.
Mais Concat ne se limite pas au montage classique. Le logiciel peut générer automatiquement des sous-titres grâce à Whisper, directement sur l'ordinateur, avant de permettre leur personnalisation sur la timeline. Il est aussi possible d'enregistrer une voix off ou de produire une piste en synthèse vocale, cette dernière fonctionnalité étant actuellement réservée aux versions de bureau. Concat propose également des images clés, un éditeur de courbes et des outils de nettoyage automatique de la voix.
Côté export, le logiciel annonce une prise en charge de la 4K jusqu'à 60 images par seconde, avec les codecs H.264, HEVC et AV1. Les performances dépendent toutefois de la configuration matérielle utilisée.
Même l’automatisation du montage est prévue
Développé en Rust et doté d'un moteur de composition utilisant le GPU, Concat mise également sur le traitement local des vidéos. Les modèles d'IA nécessaires aux sous-titres, à la synthèse vocale ou au détourage peuvent être téléchargés sur l'appareil, puis utilisés sans connexion Internet. Les rushes n'ont donc pas besoin d'être envoyés vers un service cloud pour être traités.
Mais Concat ne s'adresse pas uniquement à ceux qui préfèrent monter leurs vidéos à la souris. La version de bureau intègre une API JSON-RPC et un serveur MCP, permettant à des scripts ou à des agents IA d'interagir avec le logiciel pour automatiser certaines opérations. Une interface en ligne de commande et une API gRPC sont également prévues, mais leur utilisation nécessite actuellement de compiler le programme depuis ses sources. L'édition en direct d'un projet ouvert par un agent IA reste, quant à elle, en développement.
Avec Concat, l'objectif est de proposer un environnement de montage complet, sans abonnement, sans filigrane et sans dépendance obligatoire au cloud. Le projet reste néanmoins en bêta, avec des fonctionnalités qui évoluent encore et certaines limitations selon les plateformes. Une alternative intéressante à découvrir pour les créateurs qui souhaitent conserver la maîtrise de leurs fichiers tout en explorant de nouvelles possibilités d'automatisation.
- Éditeur libre et open source
- Sous-titres générés et synchronisés
- Export vidéo avec canal alpha