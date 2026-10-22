Bose vient de mettre la main sur Skullcandy, une marque connue pour ses casques et écouteurs au style affirmé, souvent plus accessibles que ceux du spécialiste américain. Mais cette acquisition ne sort pas de nulle part : après avoir progressivement intégré ses technologies aux produits Skullcandy, Bose franchit une nouvelle étape dans sa stratégie pour devenir un groupe audio multimarque.
À première vue, les deux marques n'ont pas grand-chose en commun. D'un côté, Bose, spécialiste de la réduction de bruit et de l'audio premium. De l'autre, Skullcandy, dont l'identité s'est construite autour des sports de glisse, de la musique et de produits au style parfois exubérant. Pourtant, leur rapprochement est désormais officiel : Bose a annoncé le 21 octobre l'acquisition de Skullcandy, jusqu'ici détenue par un fonds géré par Mill Road Capital Management. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.
Du simple réglage sonore à l'intégration des technologies Bose
Cette acquisition vient couronner un partenariat qui s'est progressivement renforcé. En 2025, les écouteurs Method 360 ANC inauguraient la collaboration « Sound by Bose », avec un réglage acoustique réalisé grâce au savoir-faire du fabricant américain. Leur réduction active du bruit restait toutefois développée par Skullcandy.
Nous avions d'ailleurs testé ces écouteurs sur Clubic, en saluant leurs qualités sonores et leur positionnement tarifaire, malgré une isolation active simplement correcte.
Le partenariat a franchi un cap supplémentaire cet été avec le Crusher 1080 ANC, premier casque d'une autre marque à intégrer plusieurs technologies Bose : la réduction de bruit adaptative QuietControl, l'audio spatial TrueSpatial et le moteur de traitement sonore WaveForm.
Mais Skullcandy n'était pas le seul partenaire du fabricant. Bose proposait déjà son expertise sous licence à d'autres marques, notamment Baseus et Noise. La différence est désormais fondamentale : avec Skullcandy, Bose passe du statut de partenaire technologique à celui de propriétaire.
Bose construit un groupe qui dépasse largement ses propres produits
C'est tout l'intérêt de cette acquisition. Skullcandy dispose d'une forte identité dans les univers du skateboard, du snowboard, du gaming et des cultures musicales. Autant de communautés que Bose cherche à toucher davantage, sans nécessairement modifier le positionnement de sa propre marque.
Le constructeur poursuit ainsi une diversification amorcée en 2024 avec le rachat de McIntosh et Sonus faber, deux références de la hi-fi de luxe. Skullcandy lui permet cette fois de s'adresser à un public différent, avec des produits généralement plus accessibles. La marque rejoindra pourtant la division Premium Consumer Audio du groupe, preuve que Bose entend l'intégrer pleinement à ses activités grand public sans nécessairement en faire une marque de luxe.
Lila Snyder, PDG de Bose, présente explicitement cette opération comme une étape dans la constitution d'un portefeuille de marques et de partenariats technologiques. Elle souligne également que le statut d'entreprise non cotée de Bose lui permet d'investir sur le long terme.
Skullcandy conservera son nom, son identité et son siège de Park City, dans l'Utah. Aucune nouvelle gamme commune ni modification tarifaire n'a été annoncée.
Nous verrons dans les prochains mois ce que cette nouvelle organisation changera concrètement. Skullcandy pourrait bénéficier d'un accès élargi aux technologies Bose, tandis que ce dernier gagne une marque solidement implantée auprès d'un autre public.