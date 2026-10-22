C'est tout l'intérêt de cette acquisition. Skullcandy dispose d'une forte identité dans les univers du skateboard, du snowboard, du gaming et des cultures musicales. Autant de communautés que Bose cherche à toucher davantage, sans nécessairement modifier le positionnement de sa propre marque.



Le constructeur poursuit ainsi une diversification amorcée en 2024 avec le rachat de McIntosh et Sonus faber , deux références de la hi-fi de luxe. Skullcandy lui permet cette fois de s'adresser à un public différent, avec des produits généralement plus accessibles. La marque rejoindra pourtant la division Premium Consumer Audio du groupe, preuve que Bose entend l'intégrer pleinement à ses activités grand public sans nécessairement en faire une marque de luxe.