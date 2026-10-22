Avec les pilotes GeForce 621.01, NVIDIA active l’Advanced Shader Delivery de Microsoft sur ses cartes RTX. Les shaders arrivent précompilés, ce qui supprime l’attente du premier lancement et les saccades liées à la compilation en pleine partie.
Les nouveaux pilotes NVIDIA préparent les shaders à l’avance : au lieu de compiler sur votre machine, le jeu récupère une version déjà adaptée à votre carte et à votre pilote. D’après NVIDIA, cette attente pouvait atteindre 30 minutes sur les configuration les plus modestes, au premier lancement comme après une mise à jour de pilote.
Des shaders compilés chez Microsoft, téléchargés avec le jeu
Le principe tient en deux étapes. Les studios enregistrent les shaders de leur jeu sous DirectX 12, puis les serveurs de Microsoft les compilent pour des centaines de milliers de combinaisons de cartes et de pilotes. Au téléchargement, l’application Xbox pour PC récupère la version qui correspond à la machine, y compris pour un jeu acheté sur Steam.
Selon NVIDIA, la bibliothèque de shaders de Microsoft couvre déjà presque 100 % des cas. Concrètement, les saccades provoquées par une compilation en cours de partie disparaissent elles aussi. C’est un fléau bien connu des joueurs PC, là où les consoles s’en sortent parce que leur matériel est identique d’une machine à l’autre.
Windows 11 + application Xbox
Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, Il faut Windows 11 et l’application Xbox installée, et surtout que le studio ait préparé son jeu. NVIDIA ne cite pour l’instant que Call of Duty: Modern Warfare 4, dont le lancement complet avec multijoueur est prévu le 23 octobre, ainsi queGears of War: E-Day.
Le pilote 621.01 est disponible dans l’application NVIDIA et sur le site de GeForce. Il accompagne également la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, prévue le 22 octobre, qui intègre nativement le DLSS 4.5. Au programme : la Dynamic Multi Frame Generation, génération d'images jusqu'à 6X et adoption des modèles IA de deuxième génération pour les technologies DLSS déjà présentes dans le jeu. Des fonctionnalités dont certaines étaient auparavant accessibles via les overrides de l'application NVIDIA.
Modern Warfare 4 sert de vitrine à la nouvelle génération de DLSS
Modern Warfare 4 cumule les technologies RTX, le DLSS est actif dans tous les modes, la Frame Generation arrive sur les RTX 40, et les RTX 50 peuvent activer la Dynamic Multi Frame Generation jusqu’à 6X. Bien évidement, Reflex est disponible sur toutes les GeForce RTX pour réduire la latence, notamment quand la frame gen est activée.
Le pilote embarque aussi plusieurs correctifs : un plantage de Wuthering Waves avec les filtres Freestyle et la Frame Generation, un crash de Star Citizen sous Vulkan, ou encore un flash noir occasionnel sur les moniteurs QHD à 360 Hz. Reste à voir combien d’éditeurs brancheront leurs jeux sur le système Advanced Shader Delivery, car c’est de leur adhésion que dépend l’intérêt réel de la fonction.