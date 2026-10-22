Le pilote 621.01 est disponible dans l’application NVIDIA et sur le site de GeForce. Il accompagne également la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, prévue le 22 octobre, qui intègre nativement le DLSS 4.5. Au programme : la Dynamic Multi Frame Generation, génération d'images jusqu'à 6X et adoption des modèles IA de deuxième génération pour les technologies DLSS déjà présentes dans le jeu. Des fonctionnalités dont certaines étaient auparavant accessibles via les overrides de l'application NVIDIA.