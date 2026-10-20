Attention au portefeuille, ça risque de piquer. Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max devraient être annoncés prochainement en Europe. Leur prix de départ pourrait titiller celui des modèles d'Apple, quitte à le dépasser.
Xiaomi a présenté ses smartphones 18 Pro et 18 Pro Max en Chine le mois dernier, deux smartphones qui se distinguent notamment par leur autonomie, en plus de leur écran dorsal. Alors que leur lancement international se fait toujours attendre, des informations récemment divulguées apportent des précisions sur leurs caractéristiques, mais aussi sur le prix en Europe.
Des batteries revues à la baisse par rapport à la version chinoise
Des fiches publiées sur le registre européen EPREL (European Product Registry for Energy Labeling) révèlent les capacités des batteries prévues pour les versions européennes de ces deux appareils. Le Xiaomi 18 Pro serait ainsi équipé d'une batterie de 6 000 mAh, tandis que le 18 Pro Max disposerait d'une batterie d'une capacité de 7 050 mAh.
Ces capacités restent inférieures à celles annoncées pour les modèles commercialisés en Chine. Elles restent toutefois convenables pour des smartphones haut de gamme.
- Design toujours réussi
- Un objectif principal très lumineux
- Les performances dingo
D'après ces mêmes fiches, le Xiaomi 18 Pro pourrait offrir une autonomie allant jusqu'à 66 heures et 30 minutes, contre 70 heures et 40 minutes pour le Pro Max. Ces chiffres correspondent à des estimations issues de tests standardisés. Les deux smartphones seraient par ailleurs dotés de batteries garanties pour conserver 80 % de leur capacité d'origine après 1 000 cycles de charge.
Un tarif en Europe très élevé ?
C'est sur le plan tarifaire que ces informations suscitent des interrogations. Toujours selon le rapport cité, le Xiaomi 18 Pro pourrait être proposé à partir de 1 449 euros pour la version 256 Go, et à 1 649 euros pour la version 512 Go. Le Xiaomi 18 Pro Max, dans sa configuration 512 Go, serait quant à lui annoncé à 1 849 euros.
À titre de comparaison, le prix d'un iPhone 18 Pro en version 256 Go est de 1 479 euros, soit trente euros de plus. Idem pour le tarif d'un iPhone 18 Pro Max en version 512 Go, dont le tarif devrait être attendu à 1 879 euros. Cependant, Xiaomi ne semblerait pas proposer de version 256 Go de son 18 Pro Max.
Ainsi, l'appareil le moins cher de la gamme, 1 849 euros dépasserait le tarif de départ de 1 629 euros demandé pour un iPhone 18 Pro Max.
Une proposition qui devra convaincre
L'autonomie élevée promise par ces deux modèles pourrait séduire les utilisateurs cherchant à limiter la fréquence de charge de leur smartphone. Cependant, le positionnement tarifaire du modèle Pro, proche de celui du Xiaomi 17 Ultra, pourrait inciter les acheteurs à patienter davantage.
Ces prix européens restent pour l'instant non confirmés par Xiaomi. S'ils venaient à se vérifier, la marque devrait démontrer que ses nouveaux modèles haut de gamme justifient ce positionnement tarifaire. En effet, les alternatives à des prix inférieurs ne manquent pas.
Contrairement à la marque à la pomme, Xiaomi est cependant adepte des promotions de lancement, pouvant parfois atteindre plusieurs centaines d'euros. Si les tarifs indiqués sont avérés, il y a donc fort à parier que l'appareil devrait coûter moins cher à son lancement, à grands coups d'offres promotionnelles.