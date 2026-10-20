DirectX, Vulkan 1.3, Snapshots, l'outil de virtualisation UTM fait le plein de nouveautés

Quelle différence avec CrossOver ?

Du côté de CrossOver, de l’éditeur CodeWeavers, les choses sont différentes. Le logiciel n’est pas un émulateur. Il traduit les appels des programmes Windows en appels macOS, sans machine virtuelle. Nous rapportions en mars 2025 que CrossOver 25 permettait alors de jouer à Red Dead Redemption 2 sur Mac. La version 26, publiée le 10 février dernier, repose sur Wine 11 et sur D3DMetal 3.0, la couche qui traduit DirectX vers Metal, l’interface graphique du Mac. UTM, lui, fait tourner un Windows 11 complet dans une machine virtuelle et s’appuie aussi sur D3DMetal pour DirectX 12, quand il est disponible. CrossOver fait usage de Rosetta 2, la couche d’Apple qui traduit les programmes Intel pour les puces Apple Silicon. Rosetta 2 doit disparaitre avec macOS 28 en 2027. CodeWeavers a donc présenté cet été une préversion de CrossOver 27 native pour Apple Silicon, laquelle abandonne les Mac Intel. Cette version de test n’inclut pas encore D3DMetal et de nombreux lanceurs de jeux n’y fonctionnent pas. La version finale est attendue début 2027.