DirectX, Vulkan 1.3, Snapshots, l'outil de virtualisation UTM fait le plein de nouveautés

UTM, l'outil libre qui fait tourner Windows ou Linux dans une fenêtre sur Mac, iPhone et iPad, gère maintenant DirectX pour Windows 11 sur macOS et Vulkan 1.3 pour Linux. Il ajoute aussi un onglet Snapshots pour sauvegarder l'état d'une machine virtuelle.
Les notes de la version 5.0.8, publiées sur GitHub, rassemblent les changements de la branche 5.0. Plusieurs nouveautés dépendent de la version de macOS ou d'iOS installée.
DirectX, Vulkan, sauvegardes : les nouveautés et les précautions à prendre
Pour afficher de la 3D, une machine virtuelle (VM) passe par des interfaces comme DirectX (Windows) ou Vulkan et OpenGL (Linux). UTM sait désormais gérer DirectX pour Windows 11 sur macOS. Le pilote reste expérimental et la compatibilité avec les jeux est limitée, d'où la recommandation de repartir d'une installation neuve pour éviter les instabilités. le pilote doit être choisi pendant l'installation des "guest tools", les outils à installer dans Windows. Si l'ancien pilote, limité à l'affichage, est déjà en place, il faut d'abord lancer le script de désinstallation fourni avec ces outils. Nous rapportions dans un article sur Windows 11 et les Mac M3 que Windows passait sur ces machines par sa version ARM, la seule gérée par Parallels Desktop, et que celle-ci pouvait d'ailleurs rencontrer quelques problèmes avec les logiciels conçus pour les processeurs Intel. Avec DirectX, UTM s’attaque à un autre point faible de Windows sur Mac : l’affichage 3D, et donc les jeux et les applications graphiques.
Côté Linux, UTM gère désormais Vulkan 1.3, grâce aux pilotes VirtIO Venus de Mesa (la bibliothèque graphique de Linux). Pour l'interface OpenGL 4.1, il s’appuie sur un nouveau moteur, Apple Core OpenGL. Celui-ci est réservé à macOS et ne prend en charge ni Vulkan ni DirectX. Attention, l’affichage du bureau Linux lui-même ne fonctionne pas avec Vulkan, car certaines commandes de dessin 3D ne sont pas gérées. Il faut alors régler le Linux installé dans la machine virtuelle pour qu’il utilise l’ancien pilote VirGL.
Le nouvel onglet Snapshots fonctionne comme un point de restauration. Il est possible de figer l'état d'une VM pour y revenir plus tard. Il s'applique aux VM QEMU sur macOS et iOS 26, et aux VM Apple Virtualization (la technologie d'Apple) sur macOS 27. Sous macOS 27, ces dernières acceptent aussi les périphériques USB, le Secure Boot pour Linux (qui vérifie le démarrage) et l'exécution sans enregistrer les modifications. De nouveaux modes réseau permettent également aux VM de communiquer entre elles. Sur iOS, les gestes tactiles répondent immédiatement, avec clic central, glisser-clic droit et un mode de défilement par glissement. Sur l'iPhone Duo, plié comme un ordinateur portable, la moitié basse sert de clavier ou de pavé tactile.
Avant de mettre à jour, les développeurs recommandent d'éteindre toutes les VM. Celles qui sont suspendues risquent de ne pas reprendre correctement ensuite. UTM nécessite désormais macOS 12 ou iOS 15 au minimum, contre macOS 11.3 et iOS 14 auparavant.
Quelle différence avec CrossOver ?
Du côté de CrossOver, de l’éditeur CodeWeavers, les choses sont différentes. Le logiciel n’est pas un émulateur. Il traduit les appels des programmes Windows en appels macOS, sans machine virtuelle. Nous rapportions en mars 2025 que CrossOver 25 permettait alors de jouer à Red Dead Redemption 2 sur Mac. La version 26, publiée le 10 février dernier, repose sur Wine 11 et sur D3DMetal 3.0, la couche qui traduit DirectX vers Metal, l’interface graphique du Mac. UTM, lui, fait tourner un Windows 11 complet dans une machine virtuelle et s’appuie aussi sur D3DMetal pour DirectX 12, quand il est disponible. CrossOver fait usage de Rosetta 2, la couche d’Apple qui traduit les programmes Intel pour les puces Apple Silicon. Rosetta 2 doit disparaitre avec macOS 28 en 2027. CodeWeavers a donc présenté cet été une préversion de CrossOver 27 native pour Apple Silicon, laquelle abandonne les Mac Intel. Cette version de test n’inclut pas encore D3DMetal et de nombreux lanceurs de jeux n’y fonctionnent pas. La version finale est attendue début 2027.
- Une solution de virtualisation compatible avec les Mac M1
- De nombreux profils pour les différentes machines virtuelles
- Un design récent