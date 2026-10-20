ReactOS n'est plus limité au FAT32 : le clone open source de Windows peut désormais s'installer sur une partition NTFS. Son nouveau pilote peut d'ailleurs également formater un disque dans ce format.
ReactOS a récemment annoncé que son pilote NTFS était assez abouti pour installer et faire tourner le système. Le projet, toujours en alpha, s'approche peu à peu d'une première bêta.
Un pilote qui installe et formate, mais sans cache ni journal
Le système de fichiers NTFS date de Windows NT 3.1 en 1993, et sa version arrivée avec XP en 2001 est toujours utilisée par la plupart des systèmes Windows. Jusqu'ici, ReactOS devait être installé sur une partition FAT32. Or les développeurs ont pour but de rendre le projet compatible avec les binaires de Windows Server 2003. ReactOS doit donc être capable de faire tourner tels quels les programmes et pilotes de ce système. La tâche était beaucoup trop complexe en restant sur du FAT32.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le chantier est long. La lecture seule du NTFS est arrivée en 2016, puis le chargeur de démarrage FreeLoader (le programme qui lance ReactOS) a su lire ces partitions en 2022. Il restait à pouvoir installer et utiliser le système dessus, et dix ans plus tard, c'est désormais possible. L'équipe ajoute que le formatage en NTFS est maintenant possible et compatible avec Windows.
Mais les développeurs ne s'avancent pas trop et il reste encore pas mal de travail. Le pilote n'a pas de cache et cela affecte donc les performances puisque le disque sera sollicité plus fréquemment. Notons également l'absence de journalisation. Il manque également la gestion de la sécurité, autrement dit des droits d'accès aux fichiers. Enfin, à ce stade il est évidemment possible de rencontrer des bugs pas encore connus à ce jour.
Fin janvier, pour les 30 ans du projet, l'équipe de ReactOS annonçait travailler sur ce pilote aux côtés d'un nouveau pilote ATA et la prise en charge du multiprocesseur.