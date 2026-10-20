Le système de fichiers NTFS date de Windows NT 3.1 en 1993, et sa version arrivée avec XP en 2001 est toujours utilisée par la plupart des systèmes Windows. Jusqu'ici, ReactOS devait être installé sur une partition FAT32. Or les développeurs ont pour but de rendre le projet compatible avec les binaires de Windows Server 2003. ReactOS doit donc être capable de faire tourner tels quels les programmes et pilotes de ce système. La tâche était beaucoup trop complexe en restant sur du FAT32.