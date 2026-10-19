Ensuite, il y a la question de la transparence. L’ARCOM pointe d’abord des conditions générales d’utilisation incomplètes. Ce règlement, que chacun accepte en s’inscrivant, doit pourtant dire clairement ce qui est permis, ce qui est interdit et comment la plateforme fonctionne. Le régulateur relève aussi un manque d’explications sur les systèmes de recommandation, en gros les algorithmes qui décident quels profils et contenus s’affichent à l’écran. Le DSA oblige en effet les plateformes à dévoiler les grands critères de ce tri. Sur Mym, où être vu, c’est être payé, il y a un vrai enjeu. Et le petit « etc. » du communiqué de l'autorité rappelle que la liste n’est pas close.