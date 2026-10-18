Les chercheurs estiment la température de surface de WD J1330+6435 à environ 4 000 °C, d’après leur étude parue mi-octobre dans la revue RAS Techniques and Instruments. Des fragments rocheux de son système planétaire sont tombés dans son atmosphère et ont apporté avec eux du sodium. C’est lui qui donne sa couleur à l’étoile. Ces débris sont récents à l’échelle astronomique, car les éléments lourds coulent vite sous la surface d’une naine blanche et disparaissent de la vue.

Dans une étoile ordinaire, le sodium absorbe une seule raie orange, très étroite. Les vieux lampadaires au sodium doivent leur teinte à cette raie. Chez les naines blanches les plus froides, la densité de l’atmosphère est d’environ un gramme par centimètre cube, autant que l’eau et des millions de fois plus que celle de la surface visible du Soleil. Dans ce plasma d’hélium très comprimé, le sodium absorbe une grande partie du jaune et de l’orange, et le calcium, lui aussi apporté par les débris, efface une part du violet. Le pic de la lumière émise est alors situé autour de 500 nanomètres, dans le vert.

« Les traces de sodium dans l’atmosphère de cette naine blanche absorbent la partie orange du spectre et laissent derrière elles une lueur verte fantomatique », a expliqué Mark Hollands. « Imaginez-vous sur une planète, en train de lever les yeux vers une étoile verte. On se croirait dans un film de science-fiction », a-t-il ajouté.

Certains titres anglophones ont fait de l’étoile un « zombie cosmique » mangeur de planètes. Selon Nature World News, l’étude montre seulement que des fragments rocheux sont tombés sur l’étoile, sans prouver que des planètes entières ont été englouties d’un seul coup.