Pour renforcer la sécurité sur le RER B, Île-de-France Mobilités va donc remplacer près de 300 caméras de vidéoprotection dans les gares du nord de la ligne. Le chantier vise les tronçons qui filent vers Roissy et Mitry–Claye, entre Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne. Dix gares sont concernées : Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, La Courneuve–Aubervilliers, Drancy, Mitry–Claye, Sevran–Beaudottes, Sevran–Livry, Vert-Galant, Villeparisis–Mitry-le-Neuf et Villepinte. Concrètement, l’opération comporte deux volets. Les caméras déjà en place dans ces gares seront remplacées par du matériel neuf. Des caméras supplémentaires seront aussi ajoutées là où c’est nécessaire, pour réduire les zones mal filmées et améliorer la couverture de l’ensemble des espaces. Île-de-France Mobilités réglera seule la totalité de la facture.