En six mois, plus de 20 000 sous-domaines Cloudflare ont été associés à un réseau d’escroqueries au faux support Microsoft. Derrière ces adresses renouvelées en permanence, une organisation cybercriminelle active depuis 2017.
Derrière une prétendue alerte Windows et un faux numéro d’assistance technique se cache parfois une organisation autrement plus élaborée qu’on pourrait l’imaginer. Les chercheurs d’Infoblox ont remonté la piste de Help TDS, un système de redirection malveillant qui oriente les internautes vers des arnaques au faux support Microsoft. Une activité lucrative, structurée autour de partenaires rémunérés pour fournir du trafic, et dont les opérateurs multiplient les adresses web pour échapper aux systèmes de détection.
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Du trafic web aux centres d’appels, une filière d’escroquerie bien organisée
Dans le détail, Help TDS joue les intermédiaires entre les cybercriminels qui attirent les victimes et les escrocs qui cherchent à leur soutirer de l’argent ou à prendre le contrôle de leur ordinateur. Les premiers alimentent le système grâce à des sites piratés, des extensions WordPress malveillantes, des publicités frauduleuses ou des campagnes de spam. Help TDS analyse ensuite le profil des internautes pour les orienter soit vers une pseudo assistance technique Microsoft, soit vers d’autres réseaux qui rachètent le trafic pour l’exploiter à leur tour.
Pour les opérateurs du faux support, il s’agit de transformer ces visites en appels téléphoniques. Une prétendue mise à jour Windows laisse place à un avertissement de sécurité affirmant que l’ordinateur a été bloqué. Alertes sonores, messages en plein écran, fermeture du navigateur entravée : les escrocs multiplient les moyens de pression pour convaincre les internautes que leur PC est inutilisable et les pousser à composer le numéro d’assistance affiché.
Au bout du fil, de soi-disant techniciens Microsoft proposent de résoudre le problème, généralement en invitant leurs interlocuteurs à installer un logiciel de prise en main à distance, comme UltraViewer. Une fois l’accès autorisé, ils peuvent contrôler l’ordinateur, consulter les fichiers personnels, dérober des informations sensibles ou installer des logiciels malveillants.
Pour alimenter ces opérations, Help TDS s’appuie sur une infrastructure que ses opérateurs renouvellent en permanence. Infoblox attribue son exploitation à Hotejka, un programme d’affiliation russophone lié à une activité cybercriminelle documentée dès 2017, qui recherche notamment du trafic en provenance de France et de Belgique.
Depuis avril 2026, le réseau exploite Cloudflare Pages, un service gratuit d’hébergement web, pour créer quelque 300 nouvelles adresses par jour. Communiquées à ses affiliés sur Telegram, elles ne sont généralement accessibles que pendant une semaine, ce qui complique leur blocage. En six mois, Infoblox a ainsi recensé plus de 20 000 sous-domaines associés au réseau, dont les activités auraient généré plusieurs millions de dollars depuis près de dix ans.
Comment ne pas tomber dans le piège du faux support Microsoft ?
Premier réflexe face à ce type d’alerte : ne pas appeler le numéro affiché. D’une part, Microsoft ne demande jamais de contacter son assistance technique par téléphone depuis une fenêtre d’avertissement du navigateur. D’autre part, quand Windows plante, il ne vous gratifie pas d’une notice explicative à l’écran.
Pour vous débarrasser de la page frauduleuse, tentez de quitter le mode plein écran avec la touche Échap, puis fermez l’onglet concerné. Si le navigateur refuse de répondre, forcez sa fermeture depuis le Gestionnaire des tâches (Ctrl + Maj + Échap). Au prochain lancement de votre navigateur, ne restaurez pas les onglets précédemment ouverts.
Si vous avez laissé un faux technicien accéder à votre ordinateur, déconnectez le PC d’Internet, désinstallez le logiciel de prise en main à distance et lancez une analyse antivirus complète. Depuis un autre appareil de confiance, changez les mots de passe de vos comptes sensibles et contrôlez les connexions récentes. Enfin, si vous avez communiqué des informations bancaires ou effectué un paiement, contactez rapidement votre banque.