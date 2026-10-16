Strava enrichit son application avec des séances de musculation conçues par des coachs, à suivre directement sur son smartphone. Une nouvelle étape pour la plateforme, qui ne veut plus seulement enregistrer les performances, mais aussi accompagner les sportifs pendant leurs entraînements.
Courir dix kilomètres, enregistrer sa sortie sur Strava et partager son parcours avec ses amis : voilà un rituel bien connu des amateurs de sport. Mais depuis quelques mois, l’application cherche à se faire une place au-delà des routes et des pistes cyclables. Après avoir amélioré le suivi des exercices de musculation au printemps, Strava franchit une nouvelle étape en proposant des séances guidées, directement dans son application. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de préparer, suivre et enregistrer leurs entraînements sans multiplier les services. Une évolution qui pourrait intéresser les sportifs alternant course à pied, vélo et renforcement musculaire.
Strava vous guide désormais pendant vos séances de musculation
Strava annonce l’arrivée d’une bibliothèque de séances de musculation élaborées par des coachs sportifs. Le fonctionnement se veut accessible, y compris pour ceux qui ne savent pas toujours quels exercices réaliser à la salle de sport. Chaque séance propose une succession de mouvements accompagnés d’animations permettant de visualiser leur exécution. En sélectionnant un exercice, l’utilisateur retrouve également des conseils techniques et les groupes musculaires sollicités.
Pendant l’entraînement, il peut enregistrer ses séries et ses répétitions directement dans l’application. Plus besoin de noter ses performances ailleurs avant de les recopier dans Strava : les informations sont automatiquement ajoutées à son journal d’entraînement une fois la séance terminée.
La carte musculaire, introduite plus tôt cette année, se met également à jour pour représenter les muscles travaillés. De quoi visualiser plus facilement les zones sollicitées au fil des séances, même si cette représentation ne remplace évidemment pas une évaluation précise de la récupération musculaire.
Ces nouveaux entraînements seront progressivement proposés aux abonnés Strava au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs de la version gratuite pourront essayer une séance de démonstration. Aucun calendrier spécifique n’a été communiqué pour la France.
De réseau social sportif à véritable application d’entraînement
Cette nouveauté s’inscrit dans une transformation engagée depuis plusieurs mois. En mai, Strava avait déjà revu ses outils de musculation avec un journal dédié, des cartes musculaires et de nouvelles intégrations avec des applications spécialisées comme Hevy et Fitbod.
La plateforme avait également lancé Instant Workouts, son système de recommandations d'entraînement personnalisées. La différence est importante : les nouvelles séances de musculation sont conçues par des coachs et accompagnent l’utilisateur pendant l’effort, plutôt que de simplement lui suggérer une activité.
Strava poursuit ainsi une stratégie assez claire : intervenir avant, pendant et après l’entraînement. Une orientation déjà visible avec le rachat de Runna en 2025, une application spécialisée dans les programmes de course à pied.
Et la plateforme ne compte pas s’arrêter là. D’autres séries d’entraînements guidés sont prévues avant la fin de l’année, tandis que Strava travaille sur deux fonctions supplémentaires : l’importation d’un programme de musculation à partir d’une capture d’écran et la création de ses propres séances directement dans l’application. Leur disponibilité n’est pas encore précisée.
Pour les sportifs qui jonglent entre plusieurs disciplines, cette évolution pourrait éviter de passer constamment d'une application à l’autre. Reste à savoir si les programmes seront suffisamment variés pour convaincre les habitués des outils spécialisés.
Strava s’est longtemps contenté de raconter ce que nous avions accompli. Désormais, l’application aimerait aussi nous dire quoi faire à la prochaine séance.
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