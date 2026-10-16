Strava annonce l’arrivée d’une bibliothèque de séances de musculation élaborées par des coachs sportifs. Le fonctionnement se veut accessible, y compris pour ceux qui ne savent pas toujours quels exercices réaliser à la salle de sport. Chaque séance propose une succession de mouvements accompagnés d’animations permettant de visualiser leur exécution. En sélectionnant un exercice, l’utilisateur retrouve également des conseils techniques et les groupes musculaires sollicités.

Pendant l’entraînement, il peut enregistrer ses séries et ses répétitions directement dans l’application. Plus besoin de noter ses performances ailleurs avant de les recopier dans Strava : les informations sont automatiquement ajoutées à son journal d’entraînement une fois la séance terminée.

La carte musculaire, introduite plus tôt cette année, se met également à jour pour représenter les muscles travaillés. De quoi visualiser plus facilement les zones sollicitées au fil des séances, même si cette représentation ne remplace évidemment pas une évaluation précise de la récupération musculaire.

Ces nouveaux entraînements seront progressivement proposés aux abonnés Strava au cours des prochaines semaines. Les utilisateurs de la version gratuite pourront essayer une séance de démonstration. Aucun calendrier spécifique n’a été communiqué pour la France.