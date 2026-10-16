Android va désormais avertir les utilisateurs avant l'activation d'un renvoi d'appels et empêcher les applications de déclencher discrètement un transfert en arrière-plan. Deux nouvelles protections contre une technique de fraude qui peut faciliter le vol de comptes.
Un faux conseiller bancaire n’a pas besoin de pirater votre smartphone pour en détourner les appels. Sous prétexte de sécuriser votre compte, il peut en effet vous convaincre de composer un code sur votre clavier, qui redirigera en réalité vos communications entrantes vers son propre numéro. Google, qui expérimente déjà une IA capable de repérer les tentatives d'arnaque dans les échanges par messagerie, entend aussi lutter contre ces détournements téléphoniques avec de nouvelles protections pour Android.
Des codes MMI détournés pour intercepter vos appels
Dans le détail, le piège repose sur les codes MMI, des suites de chiffres et de symboles qui permettent de gérer plusieurs fonctions de votre ligne mobile, comme le double appel, le masquage du numéro ou le renvoi d’appels.
Leur signification n’étant pas évidente pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, les escrocs en profitent pour faire passer l’activation d’un transfert pour une opération de sécurité. Google prévoit donc d’afficher un avertissement lorsqu’un utilisateur compose le code correspondant, avant que la commande prenne effet.
Mais la fraude peut aussi se passer de toute intervention de la victime. Une application malveillante peut tenter d'activer discrètement le renvoi d'appels en arrière-plan, ce qu'Android va désormais empêcher. Ces deux protections doivent arriver début décembre sur les smartphones Pixel et d'autres appareils Android sélectionnés, dont Google n'a pas encore communiqué la liste complète.
Partage d'écran, faux appels bancaires… Google étend ses protections
En parallèle, Mountain View s'attaque aux fraudes au partage d'écran, qui permettent à un faux conseiller d'observer les manipulations de sa victime et de récupérer des informations sensibles.
Pour rappel, Android masque déjà certaines données dans les interfaces des applications. Mountain View étend désormais cette fonction à Chrome et aux applications utilisant Android WebView, en occultant automatiquement les champs de connexion et les écrans de paiement pendant les sessions de partage. Le déploiement est prévu courant octobre sur les appareils équipés d'Android 15 ou d'une version ultérieure.
Google poursuit aussi sa lutte contre l'usurpation des numéros bancaires avec Verified Financial Calls, un dispositif qui permet à Android de vérifier auprès de l'application officielle d'une banque partenaire qu'un appel entrant provient bien de l'établissement concerné. Si la vérification échoue, le téléphone interrompra automatiquement la communication et avertira l'utilisateur.
Depuis juin, Google affirme avoir bloqué plus de trois millions de faux appels usurpant les numéros de Banco do Brasil et d'Itaú Unibanco, en repérant notamment des appels provenant prétendument de lignes que ces banques réservent aux communications entrantes. Revolut participe également au dispositif, que Google compte étendre à d'autres établissements financiers.