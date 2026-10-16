Dans le détail, le piège repose sur les codes MMI, des suites de chiffres et de symboles qui permettent de gérer plusieurs fonctions de votre ligne mobile, comme le double appel, le masquage du numéro ou le renvoi d’appels.

Leur signification n’étant pas évidente pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, les escrocs en profitent pour faire passer l’activation d’un transfert pour une opération de sécurité. Google prévoit donc d’afficher un avertissement lorsqu’un utilisateur compose le code correspondant, avant que la commande prenne effet.

Mais la fraude peut aussi se passer de toute intervention de la victime. Une application malveillante peut tenter d'activer discrètement le renvoi d'appels en arrière-plan, ce qu'Android va désormais empêcher. Ces deux protections doivent arriver début décembre sur les smartphones Pixel et d'autres appareils Android sélectionnés, dont Google n'a pas encore communiqué la liste complète.