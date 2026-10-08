IPVanish ne se contente plus de protéger votre connexion. Son application Windows et macOS embarque désormais un antivirus, lequel analyse les sites, les téléchargements et les fichiers de l'appareil. Il est inclus dans les formules Complete et Advanced.
Un VPN protège la connexion, pas l'appareil. IPVanish ajoute donc un module qui travaille directement sur la machine.
Une protection renforcée avec un antivirus
Jusqu'ici, IPVanish s'appuyait sur Threat Protection pour bloquer les domaines, les pubs et les traceurs déjà signalés comme malveillants, et seulement quand le VPN était connecté. Threat Protection reste inclus dans les formules, mais l'antivirus va plus loin. Il examine désormais chaque page et chaque fichier consultés. Cela permet de repérer un contenu piégé caché sur un site d'apparence honnête. L'antivirus fonctionne également lorsque le VPN est coupé à la recherche de phishing, d'arnaques, de malwares et de ransomwares. En parallèle, il bloque toujours les sites malveillants, les pubs intrusives et les traceurs.
Les fichiers téléchargés sont scannés automatiquement. Ceux jugés malveillants passent en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils sont isolés avant d'atteindre le reste de l'appareil. Pour vérifier la machine elle-même, trois analyses sont proposées : Quick Scan pour les contrôles quotidiens, Full Scan pour un passage hebdomadaire plus complet et Folder Scan pour un dossier précis. Sous Windows, une protection réseau repère en plus les activités suspectes et bloque les attaques avant qu'elles aboutissent.
Le moteur vient de VIPRE, lequel met en avant plus de 25 ans d'expérience et un million d'appareils protégés. IPVanish indique que VIPRE a obtenu la note Advanced+ au test de protection contre les malwares d'AV-Comparatives de mars 2026. Cette technologie équipait déjà le module Link Checker. IPVanish n'est pas le seul à étoffer son offre. Nous rapportions il y a quelques jours que McAfee avait ajouté à sa nouvelle suite un VPN capable de s'activer seul sur Wi-Fi public et avec une analyse des messages contre les arnaques.
Côté tarifs, IPVanish propose pour la première fois trois formules. Sur deux ans, Essential (VPN et Threat Protection) coûte 2,15 euros par mois. La formule Complete, à 2,78 euros, ajoute l'antivirus et le support téléphonique. L'abonnement Advanced, à 3,23 euros, ajoute le Secure Browser et 1 To de stockage cloud, et ses abonnés actuels reçoivent l'antivirus sans supplément. Sous Windows, l'installation se fait seule en arrière-plan, alors que sous macOS, il faut la lancer à la main depuis l'onglet Antivirus. Soulignons toutefois que l'éditeur n'a pas précisé si les analyses restent entièrement en local ou si des données remontent chez IPVanish, un point à surveiller pour un outil qui lit les fichiers de la machine.