Côté tarifs, IPVanish propose pour la première fois trois formules. Sur deux ans, Essential (VPN et Threat Protection) coûte 2,15 euros par mois. La formule Complete, à 2,78 euros, ajoute l'antivirus et le support téléphonique. L'abonnement Advanced, à 3,23 euros, ajoute le Secure Browser et 1 To de stockage cloud, et ses abonnés actuels reçoivent l'antivirus sans supplément. Sous Windows, l'installation se fait seule en arrière-plan, alors que sous macOS, il faut la lancer à la main depuis l'onglet Antivirus. Soulignons toutefois que l'éditeur n'a pas précisé si les analyses restent entièrement en local ou si des données remontent chez IPVanish, un point à surveiller pour un outil qui lit les fichiers de la machine.