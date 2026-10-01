Selon l'éditeur antivirus McAfee, l'ampleur du scam est telle qu'aux États-Unis, 74% des adultes interrogés vérifieraient la plupart des informations publiées sur Internet. L'entreprise a donc revu son offre pour que le logiciel fasse une partie de ce travail à leur place.
La nouvelle suite de protection antivirus de McAfee combine la protection des données personnelles à la sécurisation des connexions et des appareils (PC, Mac, mobile et tablette).
McAfee veut déléguer la vérification
McAfee affirme que 62% des sondés estiment que faire le tri entre le vrai et le faux demande plus d'efforts qu'il y a un an. Et cette méfiance a un prix. 82% ont changé leurs habitudes en ligne, 44% ont évité d'acheter chez un vendeur inconnu et 37% ont ignoré un appel, un SMS ou un e-mail pourtant légitime. Il n'empêche que 31% des personnes interrogées ont perdu de l'argent sur l'année écoulée, et plus de la moitié d'entre elles n'ont rien récupéré.
McAfee Labs a de son côté analysé des SMS d'arnaque reçus entre mai et juillet 2026. Les placements financiers et les cryptomonnaies arrivent en tête en volume dans 47 États sur 50. La plupart du temps les scammeurs tentent d'inviter la victime à rejoindre un groupe WhatsApp. Dans ces arnaques à l'investissement, le SMS ne cherche pas à voler directement. Il sert à déplacer la victime vers une messagerie privée, où l'escroc peut prendre le temps de gagner sa confiance avant de parler d'argent. L'arnarque est bien connue et nous rapportions déjà en juin de faux sites FIFA et de faux cadeaux d'équipementiers, diffusés par SMS et relayés sur WhatsApp.
Du côté des fonctionnalités, le VPN se déclenche tout seul sur un Wi-Fi public. Ce réseau privé virtuel chiffre votre connexion. Une attaque de type man-in-the-middle, opérée par un inconnu branché au même Wi-Fi ne peut donc pas lire les données du trafic. Les messages et les e-mails sont analysés pour repérer les arnaques, et McAfee aide à supprimer ceux qui sont jugés suspects. Le service signale aussi les transactions douteuses et couvre les appareils des proches. À l'instar des autres solutions de sécurité, nous retrouvons également une surveillance du dark web afin de vérifier si les informations des abonnées y circulent. Côté vie privée, Online Account Cleanup aide à traiter d'abord les comptes à risque élevé, et Personal Data Cleanup montre les données personnelles retrouvées, puis supprimées à votre place.
Nous rapportions en avril que McAfee avait ajouté un vérificateur de QR codes à McAfee+ et Total Protection. L'éditeur affirmait que 38% des Français sondés avaient perdu de l'argent, 933 euros en moyenne par arnaque. Pour l'heure, ces nouveaux outils ne sont disponibles qu'aux États-Unis, on imagine qu'une mise à jour internationale sera disponible par la suite, prenant davantage en compte les patterns des campagnes de scam en France.
- moodEssai 30 jours
- devices1 à 10 appareils
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
McAfee réalise une belle progression sur cette nouvelle version et dans la catégorie des suites de sécurité vraiment pensées pour les utilisateurs grand public, il se hisse même parmi les meilleurs. Sa nouvelle interface horripilera forcément un « power user » qui aura l’impression d’être pris par la main en permanence, mais pour une solution qui s’adresse essentiellement à des utilisateurs « technophobes », on peut apprécier le travail de guidage et la cohérence de l’interface, que ce soit entre les différents écrans et entre les versions desktop et mobile. Il manque tout de même toujours à McAfee ce petit plus qui lui permettrait d’être infaillible, et tout en gardant un très bon niveau de protection, il semble tout de même accuser une petite contreperformance sur les menaces zero day.