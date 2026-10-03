En 2025, l'État a perçu 67,5 milliards d'euros grâce à la fiscalité routière, soit 4,6 % des recettes publiques, contre 5,6 % en 2019. Sans réforme, cette part ne serait plus que de 3,4 % en 2035, d'après les projections de l'IMT. L'essentiel de ce recul est lié à la TICPE. Cette taxe est prélevée sur chaque litre de carburant vendu à la pompe, et l'État a encaissé 27,7 milliards d'euros grâce à elle en 2025. À fiscalité constante, il en perdrait 10,4 milliards d'ici à 2035, à mesure que les voitures électriques remplacent les modèles thermiques.

Pour combler ce manque à gagner, les auteurs proposent une redevance annuelle véhicule d'environ 140 euros par an en 2030 pour une voiture possédée par un particulier. Ce montant est une moyenne, car l'IMT veut moduler la taxe selon la motorisation et la masse du véhicule. Ses experts tiendraient aussi compte des revenus du foyer et du nombre de voitures qu'il possède. D'après les simulations reprises par nos confrères de Presse-citron, la facture serait comprise entre 30 et 910 euros par an selon les profils. Les automobilistes n'auraient en revanche aucune vignette à coller sur leur pare-brise, puisque l'administration gérerait la redevance à partir du numéro d'immatriculation.