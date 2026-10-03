L’extension mise à fond sur son anniversaire avec des cartes entièrement brillantes. Chaque booster contient cinq cartes brillantes, dont une carte Pikachu rare garantie parmi trente illustrations, auxquelles s’ajoute une Énergie de base brillante.

Les anciens ne sont pas oubliés. Trente cartes classiques font leur retour, tandis qu’une nouvelle catégorie « futuriste rare » fait son apparition avec des illustrations signées par l’artiste japonais Yoshirotten.