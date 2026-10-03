La fête continue pour les trente ans de Pokémon. Une nouvelle vague de produits est là avec des Pikachu à collectionner, des illustrations inédites et juste assez de rareté pour donner envie d’ouvrir un booster de plus.
Les cartes Pokémon ont trente ans, mais elles n’ont rien perdu de leur pouvoir sur les collectionneurs. Après le lancement de l’extension « 30ᵉ Anniversaire » le 16 septembre, une deuxième salve de produits débarque ce vendredi 2 octobre avec notamment des lots de six boosters et de petites boîtes métalliques. Pourquoi changer une formule qui gagne ?
Trente cartes classiques et dix boîtes pour faire durer la chasse
L’extension mise à fond sur son anniversaire avec des cartes entièrement brillantes. Chaque booster contient cinq cartes brillantes, dont une carte Pikachu rare garantie parmi trente illustrations, auxquelles s’ajoute une Énergie de base brillante.
Les anciens ne sont pas oubliés. Trente cartes classiques font leur retour, tandis qu’une nouvelle catégorie « futuriste rare » fait son apparition avec des illustrations signées par l’artiste japonais Yoshirotten.
Côté prix, le lot de six boosters tourne autour de 36 euros sans carte promotionnelle ni accessoire supplémentaire. Les mini-boîtes sont proposées entre 12 et 15 euros selon les vendeurs avec deux boosters, des autocollants et une carte artistique. Dix modèles existent, et leurs illustrations peuvent être assemblées pour former deux scènes. De quoi rendre un peu plus accros les fans de Pikachu.
Des milliards de cartes… et quelques fortunes
À la fin mars 2026, The Pokémon Company revendiquait plus de 85 milliards de cartes produites depuis la création du jeu. Une production industrielle gigantesque qui n’empêche pas certaines références de devenir extrêmement recherchées.
Tout en haut de la pyramide, les prix n’ont plus grand-chose à voir avec ceux d’un booster. Au premier trimestre 2026, un exemplaire de Pikachu Illustrator s'est vendu 16,5 millions de dollars chez Goldin. Un record spectaculaire qui ne dit évidemment rien de la valeur future des cartes sorties ce vendredi.
Cette vente illustre en revanche la puissance d’un marché où le plaisir d’ouvrir un paquet côtoie désormais la spéculation et la collection pure. Avec trente Pikachu à trouver, dix boîtes à réunir et suffisamment de hasard pour ne jamais tout obtenir du premier coup, Pokémon n’a finalement presque rien changé à sa formule en trente ans.
« Attrapez-les tous » était une formule accrocheuse. Trente ans plus tard, c’est aussi devenu un redoutable modèle économique.