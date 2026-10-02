La bêta de Home Assistant 2026.10 ajoute de nouveaux réglages Matter pour les capteurs de fuite, les serrures et les mesures électriques. La version stable est attendue le 7 octobre.
Matter promet de faire dialoguer tous les objets connectés d’une maison, quelle que soit leur marque. Dans les faits, ce que chaque plateforme en tire dépend de ce qu’elle choisit d’afficher à l’utilisateur. Home Assistant, la plateforme domotique open source, élargit un peu plus ce périmètre à chaque mise à jour mensuelle. Après la gestion des codes PIN des serrures avec la 2026.4 et le nettoyage par zones des aspirateurs avec la 2026.5, la version 2026.10 poursuit dans cette voie. Elle propose, dès la bêta, des réglages que son intégration Matter n’offrait pas jusqu’ici.
Capteurs de fuite, serrures et mesure électrique : de nouveaux réglages Matter
Les capteurs de fuite compatibles Matter obtiennent deux interrupteurs distincts, l’un pour l’alarme sonore, l’autre pour l'alarme visuelle. Ils règlent le comportement du capteur et ne servent pas à déclencher l’alarme, et modifier l'un laisse l'autre intact. Selon Matter Alpha, qui les a testés, plusieurs modèles comme l’IKEA KLIPPBOK en bénéficient déjà.
Plusieurs correctifs touchent aussi l’appairage et la stabilité. L'appairage Bluetooth traite désormais en priorité l’annonce la plus récente de l’appareil, ce qui permet à celui que l’on ajoute d’apparaître sans parcourir l’historique de découverte. Un cache qui pouvait priver Google Assistant des identifiants Matter d’un appareil jusqu’au redémarrage de Home Assistant a aussi été supprimé, et des garde-fous protègent contre les valeurs hors spécifications renvoyées par certains appareils.
Une carte remaniée, des automatisations simplifiées et une bêta déjà ouverte
La mise à jour ne se limite pas à Matter. Le tableau de bord Carte gagne une vue regroupant personnes, appareils et zones, affichée à côté de la carte sur ordinateur et dans un panneau coulissant sur téléphone. Les personnes apparaissent avec leur photo, les zones avec leurs propres icônes et couleurs.
Les automatisations deviennent aussi plus simples à regrouper. La condition « Déclenché par » permet de choisir directement les déclencheurs, sans créer d’identifiant à la main. Une notification de fuite et une notification de fin d’alerte peuvent ainsi cohabiter dans une même routine, avec des déclencheurs et des actions séparés.
La bêta est accessible aux utilisateurs de Home Assistant OS dans Réglages, Système, Mises à jour, le bouton « trois petits points », puis « Rejoindre la bêta ». Les fonctions pouvant encore changer ou être retirées avant la sortie stable, attendue le 7 octobre, attendre cette version est l’option la plus simple pour une installation du quotidien.