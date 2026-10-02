La mise à jour ne se limite pas à Matter. Le tableau de bord Carte gagne une vue regroupant personnes, appareils et zones, affichée à côté de la carte sur ordinateur et dans un panneau coulissant sur téléphone. Les personnes apparaissent avec leur photo, les zones avec leurs propres icônes et couleurs.

Les automatisations deviennent aussi plus simples à regrouper. La condition « Déclenché par » permet de choisir directement les déclencheurs, sans créer d’identifiant à la main. Une notification de fuite et une notification de fin d’alerte peuvent ainsi cohabiter dans une même routine, avec des déclencheurs et des actions séparés.

La bêta est accessible aux utilisateurs de Home Assistant OS dans Réglages, Système, Mises à jour, le bouton « trois petits points », puis « Rejoindre la bêta ». Les fonctions pouvant encore changer ou être retirées avant la sortie stable, attendue le 7 octobre, attendre cette version est l’option la plus simple pour une installation du quotidien.