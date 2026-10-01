Entre la chaleur des flashs, les réglages d’intensité et les passages répétés sur les mêmes zones, l’épilation IPL (pour Intense Pulsed Light, ou Lumière Pulsée en bon français) à domicile peut vite devenir une affaire de compromis. Avec son Air 10 Pro, Ulike mise justement sur davantage d’automatisation, de sécurité, ainsi que sur un refroidissement intégré.
En 2026, la lumière pulsée n’a plus grand-chose d’une curiosité réservée aux instituts spécialisés. Les appareils IPL se sont installés dans nos salles de bains avec une promesse assez simple, celle de permettre de réaliser soi-même ses séances à domicile. Mais comment rendre l’utilisation aussi confortable et efficace que possible ?
C’est précisément sur ce terrain que se positionne l’Ulike Air 10 Pro. La marque associe ici plusieurs technologies autour de la source lumineuse, avec notamment un système de refroidissement par saphir, un capteur de teinte et différents modes destinés à simplifier le traitement. Le modèle bénéficie par ailleurs du précieux marquage CE en tant que dispositif médical de classe IIa.
Un système de refroidissement directement intégré à l’appareil
Le principe de l’IPL repose sur des impulsions lumineuses absorbées par la mélanine du poil. Cette énergie se transforme en chaleur au niveau ciblé, afin de détruire le bulbe, ce qui peut rendre les flashs plus ou moins perceptibles sur la peau.
Plutôt que de dissocier traitement et confort, Ulike a intégré son système Sapphire Ice Cooling directement dans la tête de l’appareil. Une surface en saphir se charge ainsi de refroidir la peau au niveau de la zone traitée, avant et pendant les impulsions.
L’intérêt est surtout pratique, puisqu’il est ici inutile d’ajouter un quelconque accessoire ou de préparer séparément un système de refroidissement. La gestion de la température accompagne directement les flashs de l’Air 10 Pro, avec l’objectif affiché par Ulike de limiter la sensation de chaleur pendant la séance.
SkinSensor, Dual-Light, AutoGlide… On vous explique
L’autre particularité de l’Air 10 Pro tient à la volonté de réduire le nombre de réglages à effectuer manuellement. Son SkinSensor vient ainsi analyser le teint de la peau et adapter automatiquement l’intensité des flashs en conséquence.
Un fonctionnement qui évite de devoir jongler avec les niveaux de puissance à chaque changement de zone. L’appareil prend automatiquement en compte la peau détectée afin d’ajuster l’énergie délivrée.
Ulike a également travaillé sur la vitesse de traitement avec son Dual-Light System. Comme son nom l’indique, cette technologie repose sur deux sources lumineuses, de manière à élargir considérablement la surface couverte à chaque passage.
Et puisque multiplier les manipulations n’a jamais rendu une séance plus agréable, l’AutoGlide permet de son côté de déclencher automatiquement les flashs lorsque l’appareil glisse sur la peau. Sur une zone étendue comme une jambe, l’utilisateur peut ainsi se concentrer davantage sur le déplacement de l’appareil que sur le déclenchement de chaque impulsion.
USHR et certification CE : l’Air 10 Pro se veut efficace et rassurant
L’Air 10 Pro ne se contente pas de jouer sur le refroidissement et l’automatisation. Ulike propose également son mode USHR, pour Ulike Super Hair Removal. Celui-ci modifie la manière dont l’énergie lumineuse est délivrée, avec une succession d’impulsions en lieu et place d’un flash unique.
Selon la marque, ce fonctionnement est notamment destiné aux poils épais et résistants. L’objectif n’est donc pas simplement de proposer un niveau de puissance supplémentaire, mais bien de jouer sur l’enchaînement des impulsions pour faire progressivement monter la chaleur au niveau ciblé, et venir à bout des bulbes.
Autre élément mis en avant par Ulike, l’Air 10 Pro est marqué CE comme dispositif médical de classe IIa, dans le cadre du règlement européen. La marque indique par ailleurs que l’appareil a été développé avec des dermatologues et testé sous contrôle dermatologique.
Avec ce nouveau modèle, Ulike veut rassembler plusieurs briques techniques dans un seul et même appareil. Refroidissement au contact de la peau, détection du teint, adaptation automatique de l’intensité, couverture élargie, déclenchement automatique des flashs…
De quoi automatiser une grande partie du fonctionnement pour rendre sa séance d’épilation plus fluide, avec un appareil qui gère de lui-même les réglages et les flashs pendant que l’utilisateur le fait simplement glisser sur sa peau.