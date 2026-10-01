Avec ce nouveau modèle, Ulike veut rassembler plusieurs briques techniques dans un seul et même appareil. Refroidissement au contact de la peau, détection du teint, adaptation automatique de l’intensité, couverture élargie, déclenchement automatique des flashs…

De quoi automatiser une grande partie du fonctionnement pour rendre sa séance d’épilation plus fluide, avec un appareil qui gère de lui-même les réglages et les flashs pendant que l’utilisateur le fait simplement glisser sur sa peau.