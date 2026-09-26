Fondée en Suède en 2003, LELO est une marque spécialisée dans les produits de bien-être sexuel haut de gamme, avec une approche qui associe design, technologie et innovation. Longtemps cantonné à une fonction récréative, le sextoy masculin commence ainsi à emprunter les codes de la santé connectée. À l’heure où une montre peut suivre le sommeil, l’activité physique ou la fréquence cardiaque, la santé sexuelle masculine s’intègre elle aussi progressivement à cet écosystème. C’est précisément le positionnement adopté par LELO avec son F2S Double Sonic : un masturbateur masculin connecté qui associe hardware, application mobile et entraînement du plancher pelvien.

Et bonne nouvelle, les lecteurs de Clubic peuvent bénéficier de 20 % de réduction avec le code CLUBIC20, une remise qui plus est cumulable avec les autres promotions proposées sur le site LELO. De quoi découvrir le F2S Double Sonic, ou explorer les autres produits de la marque, dans des conditions plus avantageuses.