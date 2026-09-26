Et si le sextoy masculin entrait à son tour dans l’ère de la santé connectée ? Avec son F2S Double Sonic, LELO mise sur les capteurs, l’IA et les exercices du plancher pelvien pour transformer le masturbateur en véritable objet de bien-être sexuel.
Fondée en Suède en 2003, LELO est une marque spécialisée dans les produits de bien-être sexuel haut de gamme, avec une approche qui associe design, technologie et innovation. Longtemps cantonné à une fonction récréative, le sextoy masculin commence ainsi à emprunter les codes de la santé connectée. À l’heure où une montre peut suivre le sommeil, l’activité physique ou la fréquence cardiaque, la santé sexuelle masculine s’intègre elle aussi progressivement à cet écosystème. C’est précisément le positionnement adopté par LELO avec son F2S Double Sonic : un masturbateur masculin connecté qui associe hardware, application mobile et entraînement du plancher pelvien.
Et bonne nouvelle, les lecteurs de Clubic peuvent bénéficier de 20 % de réduction avec le code CLUBIC20, une remise qui plus est cumulable avec les autres promotions proposées sur le site LELO. De quoi découvrir le F2S Double Sonic, ou explorer les autres produits de la marque, dans des conditions plus avantageuses.
Du sextoy masculin à l’objet de santé connectée
Pour LELO, il ne s’agit plus seulement de concevoir un stroker (masturbateur électrique) plus sophistiqué, mais d’intégrer le bien-être sexuel, dans une démarche comparable à celle d’un programme de fitness.
Le F2S Double Sonic embarque pour cela deux moteurs soniques placés aux extrémités de sa gaine en silicone liquide. Chacun fonctionne avec une architecture destinée à générer des ondes sur toute la longueur plutôt qu’une simple vibration localisée. Le système propose 13 modes au total, dont huit directement accessibles (le F2S Double Sonic étant équipé de trois boutons) et cinq via l’application LELO, ainsi que 16 niveaux d’intensité. La technologie SmoothRise permet par ailleurs de faire varier progressivement l’intensité.
Mais c’est surtout la partie logicielle qui fait évoluer le produit vers le terrain de la santé sexuelle. Le F2S peut être associé (en Bluetooth) à l’application LELO, qui propose notamment un mode interactif reposant sur un capteur intégré.
Celui-ci analyse les mouvements afin d’adapter en temps réel les vibrations et leur intensité au rythme de l’utilisateur. LELO parle ici d’IA interactive, dans une logique finalement assez proche d’un appareil capable d’adapter automatiquement son fonctionnement aux données recueillies.
Le fabricant ajoute également un mode Humanize, qui introduit volontairement de petites variations dans le rythme et l’intensité des impulsions. Une manière de s’éloigner d’un fonctionnement parfaitement mécanique et répétitif, pour un rendu plus « humain » donc.
Le plancher pelvien devient une donnée de bien-être
L’autre évolution majeure concerne le plancher pelvien, ou périnée. Ces muscles jouent un rôle important dans le contrôle urinaire, mais également dans certaines fonctions sexuelles. Les exercices de Kegel, qui consistent notamment à contracter puis relâcher volontairement ces muscles, sont depuis longtemps utilisés dans différentes approches de rééducation et de santé pelvi-périnéale.
Le F2S Double Sonic intègre également un coach baptisé Stamina Trainer, avec des séances guidées d’exercices de Kegel destinées à travailler le contrôle musculaire et l’endurance sexuelle.
C’est ici que la comparaison avec une application de fitness prend tout son sens. Plutôt que de simplement proposer une intensité ou un mode supplémentaire, le produit cherche à inscrire l’utilisateur dans une logique d’entraînement, et même de progression.
Le F2S Double Sonic n’est pas un dispositif médical et LELO ne peut donc pas promettre le traitement d’une pathologie comme l’éjaculation précoce, ni qu’il constitue une solution thérapeutique. Les exercices du plancher pelvien peuvent participer à certaines démarches de santé sexuelle, mais un problème persistant nécessite l’avis d’un professionnel de santé.
LELO communique par ailleurs sur une enquête menée entre décembre 2025 et janvier 2026 auprès de plus de 65 hommes dans plusieurs pays européens, dont la France, et 60,6 % des répondants auraient déclaré un contrôle complet ou modéré de leur climax avec le F2S.
Une fiche technique digne d’un objet connecté haut de gamme
Sur le plan matériel, LELO soigne également la dimension technologique. Le F2S Double Sonic utilise du silicone présenté comme parfaitement adapté au contact corporel, associé à de l’ABS et à un alliage d’aluminium. Il mesure 140 mm pour 82 mm de diamètre maximal et pèse 360 grammes. Sa batterie lithium-ion de 3,7V promet une autonomie annoncée pouvant atteindre deux heures, tandis que la mise en veille peut atteindre 90 jours.
À cela s’ajoute un produit qui est également 100 % étanche, qui affiche un niveau sonore maximal inférieur à 60 dB selon la fiche technique officielle et qui dispose d’une extinction automatique après 20 minutes. LELO annonce enfin une garantie de deux ans, complétée par une garantie qualité de dix ans après la première période.
Avec le F2S Double Sonic, le sextoy masculin change donc progressivement de statut. Il reste évidemment un masturbateur, mais il emprunte désormais les codes du fitness connecté : capteurs, application, automatisation, entraînement et progression.
Une évolution qui témoigne surtout d’un changement plus profond, avec la santé sexuelle masculine qui commence, elle aussi, à sortir du domaine du tabou pour entrer dans celui du bien-être et de la technologie.
Envie d’en savoir plus ?
Le F2S Double Sonic permet de découvrir concrètement cette approche mêlant technologie et santé sexuelle masculine. Pour en savoir plus sur le produit, consulter ses caractéristiques ou simplement parcourir les différentes solutions proposées par LELO, rendez-vous sur le site de la marque afin de trouver le produit correspondant à vos besoins et à vos attentes.