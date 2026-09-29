Le Headphone (1) Pro est commercialisé à 399 dollars aux États-Unis et 349 euros sur les boutiques européennes de Nothing, soit un positionnement nettement supérieur à celui du Headphone (1). La disponibilité française n’est toutefois pas encore clairement détaillée.



Le casque est livré avec un étui rigide permettant de le transporter à plat. Particularité assez étonnante : celui-ci pèse 383,5 grammes, soit davantage que le casque lui-même.



Avec cette génération Pro, Nothing ne cherche donc plus seulement à se démarquer par son design. L’architecture trois voies, le tweeter xMEMS et le mode Flat montrent une volonté beaucoup plus nette de monter en gamme sur le terrain audio. Reste à savoir si cette ambition sonore suffira à justifier le passage à 399 dollars face aux références de Bose, Sony ou Sennheiser.