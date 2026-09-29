Avec son Headphone (1) Pro, Nothing ne se contente pas de rendre ses composants visibles. Le constructeur adopte surtout une architecture à trois transducteurs par oreille, ajoute un mode d’écoute plus neutre et renforce la réduction de bruit. Le tout s’accompagne d’un tarif de 399 dollars et d’une autonomie en retrait face au Headphone (1).
Deux panneaux de verre recouvrent désormais les oreillettes du Headphone (1) Pro et donnent à voir une partie de son architecture interne. Rien d’étonnant venant de Nothing, qui pousse une nouvelle fois son goût pour la transparence, mais cette construction ne sert pas uniquement le design.
En outre, les panneaux peuvent être chauffés puis retirés afin d’accéder aux composants lors d’une réparation. Nothing utilise un verre Panda Glass annoncé comme résistant aux rayures et aux chocs, testé notamment lors de 18 chutes de plus d’un mètre. Un film plastique doit par ailleurs permettre à la chambre acoustique de continuer à fonctionner si le verre venait à se fissurer.
Trois transducteurs par oreille pour le Headphone (1) Pro
La vraie évolution se trouve toutefois derrière ces panneaux. Chaque oreillette embarque désormais trois transducteurs distincts : un modèle dynamique de 40 mm chargé principalement des basses fréquences, un second destiné aux médiums et un tweeter xMEMS pour les aigus.
Nothing annonce une réponse en fréquence globale de 20 Hz à 40 kHz pour cette architecture à trois transducteurs. Le constructeur ne détaille toutefois pas, dans sa fiche officielle, la plage de fonctionnement précise attribuée à chacun d’eux.
Cette architecture est inhabituelle sur un casque Bluetooth grand public et constitue probablement la nouveauté la plus intéressante du Headphone (1) Pro. Reste évidemment à voir ce qu’elle apportera à l’écoute : multiplier les transducteurs ne garantit pas à lui seul un meilleur équilibre sonore.
Nothing ajoute également un mode d’égalisation « Flat » développé avec Metropolis Studios, destiné à proposer une restitution plus neutre. Il accompagne les réglages habituels de l’application ainsi qu’un mode audio spatial censé reproduire l’environnement d’une salle de mixage.
Le casque prend en charge le LDAC en Bluetooth et peut également fonctionner via USB-C ou avec sa prise jack 3,5 mm.
Toujours lourd, mais mieux travaillé pour le confort
Malgré l’aluminium et des bras en titane, le Headphone (1) Pro affiche encore 327 grammes, soit seulement deux grammes de moins que le Headphone (1). À titre de comparaison, le Bose QuietComfort Ultra Headphones Gen 2 et le Sony WH-1000XM6 tournent autour de 250 grammes.
Nothing préfère donc travailler le confort autrement. L’arceau a été élargi et les coussinets assouplis, tandis qu’une paroi en silicone de 8 mm vise à améliorer l’étanchéité acoustique. Nothing affirme également que ses nouveaux coussinets s’adaptent mieux au contour des oreilles, notamment avec des lunettes.
Le casque conserve aussi les commandes physiques caractéristiques de la marque, plutôt que de basculer entièrement vers des surfaces tactiles.
Une ANC renforcée, au prix de quelques heures d’autonomie
Nothing annonce jusqu’à 46 dB de réduction de bruit active, assurée par dix microphones et trois niveaux de réglage.
L’autonomie atteint 30 heures avec l’ANC activée et 68 heures lorsqu’elle est coupée. C’est moins que les 80 heures revendiquées par le Headphone (1) sans réduction de bruit. En combinant LDAC et ANC, Nothing annonce 28 heures d’écoute.
Le Headphone (1) Pro est commercialisé à 399 dollars aux États-Unis et 349 euros sur les boutiques européennes de Nothing, soit un positionnement nettement supérieur à celui du Headphone (1). La disponibilité française n’est toutefois pas encore clairement détaillée.
Le casque est livré avec un étui rigide permettant de le transporter à plat. Particularité assez étonnante : celui-ci pèse 383,5 grammes, soit davantage que le casque lui-même.
Avec cette génération Pro, Nothing ne cherche donc plus seulement à se démarquer par son design. L’architecture trois voies, le tweeter xMEMS et le mode Flat montrent une volonté beaucoup plus nette de monter en gamme sur le terrain audio. Reste à savoir si cette ambition sonore suffira à justifier le passage à 399 dollars face aux références de Bose, Sony ou Sennheiser.