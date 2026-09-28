Les utilisateurs de Grok Bot peuvent maintenant relier leurs comptes bancaires et leurs placements à l’agent de SpaceXAI, puis lui confier la gestion de leurs dépenses, jusque dans leur Tesla. Elon Musk promet même de rembourser la moindre erreur de l’IA.
SpaceXAI, qui développe Grok, a ajouté hier une intégration Finance à sa plateforme d’agents. Une fois leurs comptes connectés, les utilisateurs peuvent demander à Grok Bot de gérer leurs dépenses et leurs investissements. Elon Musk a relayé l’annonce sur X en une phrase, « Grok Bot peut gérer vos finances ». Avec cette nouvelle étape, l’entreprise confie l’argent de ses clients à un agent d’intelligence artificielle. La garantie promise par son patron n’apparaît pourtant nulle part dans les conditions d’utilisation de SpaceXAI.
Grok Bot dans les achats en ligne et les Tesla
Le 28 août dernier, SpaceXAI a ouvert à Grok Bot les achats en ligne. L’utilisateur valide chaque dépense, puis Stripe fournit à l’agent une carte à usage unique pour ce paiement, via son portefeuille Link. C’est la même chose qu’a fait Méta pour Muse, son agent personnel lancé aux États-Unis ce mois-ci, puisque l'utilisateur doit lui aussi valider à la main chaque achat de cet assistant.
SpaceXAI a connecté Grok aux comptes de ses utilisateurs américains par l’intermédiaire de Plaid. Cette société californienne est spécialisée dans la connexion entre les applications et les banques. Les abonnés ont d’abord pu interroger l’IA sur leurs dépenses et leur épargne, avant que l’entreprise ne passe de la consultation à la gestion avec l’intégration Finance. En revanche, rien n’a filtré pour une mise à disposition en Europe.
Comme on vous le disait en juin, Elon Musk avait promis de donner davantage de place à Grok dans les Tesla dans un délai d’environ trois mois. Le 22 septembre dernier, c’était chose faite. Le constructeur a intégré Grok Bot à ses véhicules, et les conducteurs peuvent maintenant lui confier des tâches à la voix pendant que leur voiture roule en conduite autonome supervisée (FSD). Seuls les abonnés à la formule SuperGrok Heavy ont accès au bot à bord. Les connecteurs sont en revanche ouverts à tous les utilisateurs connectés à Grok. Grâce à eux, l'IA est reliée à la banque ou à la messagerie de l’utilisateur. Avec l'intégration Finance, un conducteur peut donc demander un récapitulatif de ses dépenses ou la liste de ses prochaines factures en plein trajet.
Elon Musk promet de rembourser les erreurs de Grok Bot
Fin août, Teslaconomics, un compte X consacré aux investisseurs de Tesla, a envisagé de confier ses comptes bancaires à Grok Bot. « Essayez. Si Grok Bot se trompe, nous vous rembourserons intégralement », lui a répondu Elon Musk. SpaceXAI n’a rien inscrit de tel dans ses CGU, qui rendent l’utilisateur responsable des actions de son agent. En général, l’entreprise y limite sa responsabilité au montant le plus élevé entre les frais payés et 100 dollars. Dans sa documentation, elle recommande d’ailleurs d’exiger une approbation avant chaque achat ou virement.
Rasa Jurgutytė est chercheuse en sécurité de l’information chez Cybernews. Pour elle, Elon Musk peut rembourser une somme perdue, mais pas des données exposées. « Au mieux, un agent peut mal comprendre une demande. Au pire, il peut être manipulé par des injections de prompt ou des requêtes malveillantes », a-t-elle prévenu fin août. En cas de fuite, un pirate récupérerait l’historique des transactions et le solde des comptes, et Elon Musk ne pourrait jamais annuler la divulgation de ces informations, d’après la chercheuse.
Pour l’heure, la garantie d’Elon Musk n’est écrite que dans sa réponse à Teslaconomics, sur X.