Le 28 août dernier, SpaceXAI a ouvert à Grok Bot les achats en ligne. L’utilisateur valide chaque dépense, puis Stripe fournit à l’agent une carte à usage unique pour ce paiement, via son portefeuille Link. C’est la même chose qu’a fait Méta pour Muse, son agent personnel lancé aux États-Unis ce mois-ci, puisque l'utilisateur doit lui aussi valider à la main chaque achat de cet assistant.

SpaceXAI a connecté Grok aux comptes de ses utilisateurs américains par l’intermédiaire de Plaid. Cette société californienne est spécialisée dans la connexion entre les applications et les banques. Les abonnés ont d’abord pu interroger l’IA sur leurs dépenses et leur épargne, avant que l’entreprise ne passe de la consultation à la gestion avec l’intégration Finance. En revanche, rien n’a filtré pour une mise à disposition en Europe.

Comme on vous le disait en juin, Elon Musk avait promis de donner davantage de place à Grok dans les Tesla dans un délai d’environ trois mois. Le 22 septembre dernier, c’était chose faite. Le constructeur a intégré Grok Bot à ses véhicules, et les conducteurs peuvent maintenant lui confier des tâches à la voix pendant que leur voiture roule en conduite autonome supervisée (FSD). Seuls les abonnés à la formule SuperGrok Heavy ont accès au bot à bord. Les connecteurs sont en revanche ouverts à tous les utilisateurs connectés à Grok. Grâce à eux, l'IA est reliée à la banque ou à la messagerie de l’utilisateur. Avec l'intégration Finance, un conducteur peut donc demander un récapitulatif de ses dépenses ou la liste de ses prochaines factures en plein trajet.