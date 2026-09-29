« Du sol au plafond ! » En cette rentrée 2026, la marque Ecovacs est bien décidée à faire disparaître une bonne partie de nos corvées quotidiennes. Et jusqu’au 7 octobre, trois de ses robots profitent de remises pouvant atteindre 300 €.
Entre les poussières qui s’accumulent sous les meubles, les traces laissées dans la cuisine et ces vitres qui attendent désespérément leur grand nettoyage, les tâches ménagères ont parfois cette fâcheuse tendance à revenir plus vite qu'on ne le réalise.
Pour automatiser notre ménage quotidien, la marque propose notamment trois appareils aux usages bien définis : le DEEBOT T90S PRO OMNI pour le nettoyage des sols, le DEEBOT X12S OmniCyclone qui pousse encore plus loin l’automatisation, et le WINBOT W3 OMNI, qui s’attaque quant à lui aux vitres. Et jusqu’au 7 octobre, ces trois modèles sont proposés à prix réduit sur Amazon.
DEEBOT T90S PRO OMNI : aspiration et lavage en continu
Jusqu’au 7 octobre : 699 € au lieu de 799 €, soit 100 € de remise.
Le DEEBOT T90S PRO OMNI vise celles et ceux qui souhaitent confier une large partie de l’entretien des sols à un seul et même appareil. Son système OZMO ROLLER 3.0 repose sur un rouleau de 27 cm qui se nettoie en continu à l’eau propre grâce à 32 jets sous pression, et qui vient frotter le sol à 260 tr/min pour s’attaquer à toutes les saletés incrustées.
Côté aspiration, le T90S PRO OMNI embarque la technologie BLAST, avec jusqu’à 40 000 Pa annoncés et un débit d’air de 16.45 L/s. La technologie ZeroTangle 4.0 est également pensée pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils dans la brosse principale. Un point qui parlera notamment aux propriétaires d’animaux de compagnie.
Le robot ne se contente pas de faire des allers-retours au milieu du salon. Avec TruEdge 3.0, le rouleau peut s’étendre de 1,5 cm afin de mieux longer les murs, ainsi que les plinthes. De son côté, le rouleau se soulève automatiquement lorsqu’un tapis est détecté, et avec ses deux roues motrices de 7,6 cm, il est en mesure de franchir des seuils d’une hauteur maximale de 2,5 cm.
Quant à la station OMNI, elle prend en charge le lavage à l’eau chaude et le séchage à l’air chaud de la serpillière, limitant ainsi les manipulations quotidiennes.
DEEBOT X12S OmniCyclone : le nettoyage sans sac pousse le curseur
Jusqu’au 7 octobre : 999 € au lieu de 1 299 €, soit 300 € de remise.
Le X12S reprend également le rouleau OZMO ROLLER 3.0 de 27 cm, avec 4 000 Pa de pression et 260 tr/min. Sa technologie FocusJet ajoute une étape intéressante, puisque le robot pré-pulvérise les taches tenaces avant le passage du rouleau avec un mélange d’eau et de solution nettoyante, laissant agir le tout pendant 15 à 30 secondes. Une manière de traiter différemment (et intelligemment) une simple poussière et une tache de café ou de sauce séchée, par exemple.
L’aspiration repose de son côté sur un moteur annoncé à 53 AW, soit 60 % de puissance supplémentaire par rapport à la génération précédente selon Ecovacs. Le système ZeroTangle 4.0 limite là encore les cheveux et poils qui viennent habituellement s’enrouler autour de la brosse.
Pour compléter l’ensemble, le X12S bénéficie lui aussi de TruEdge 3.0, d’une détection d’obstacles AIVI 3D 4.0, d’un franchissement de seuils jusqu’à 2,5 cm et de la recharge PowerBoost Plus, capable de récupérer 13 % de batterie en seulement trois minutes lors des phases de lavage.
La station Omni utilise de l’eau à 75 °C et une pompe à 32 jets pour dissoudre les saletés et rincer le rouleau, tandis que le raclage à double couche et la vidange rapide évacuent l'eau sale.
WINBOT W3 OMNI : parce que les vitres aussi ont droit à leur robot
Jusqu’au 7 octobre : 549 € au lieu de 699 €, soit 150 € de remise.
Pour cela, le robot utilise notamment la technologie Vortex Wash, conçue pour nettoyer les tampons d’essuyage sans nécessiter leur lavage manuel. Il associe cette fonction à un système TruEdge permettant de travailler jusqu’aux bords, tandis que l’algorithme WIN-SLAM 5.0 et ses multiples capteurs lui permettent de planifier son parcours et de détecter les obstacles avec une précision annoncée de 1 mm. De son côté, la pression d’eau élevée assure une couverture complète et durable, pour des vitres parfaitement transparentes.
Le W3 OMNI dispose également d’un système de pulvérisation à six buses, capable d’adapter automatiquement la quantité d’eau diffusée. Il peut fonctionner sur des fenêtres avec ou sans cadre et accepte des surfaces vitrées à partir de 30 × 40 cm. Ecovacs annonce par ailleurs un système de protection en 12 étapes combinant différents dispositifs matériels et logiciels (ainsi qu’une puissante aspiration) pour sécuriser son bon fonctionnement sur la vitre.
L’appareil reste relativement compact, avec un format de 270 × 270 × 76 mm pour environ 2,1 kg. Une fois installé, il peut ainsi prendre en charge une partie du nettoyage des surfaces vitrées sans transformer chaque fenêtre en séance de gymnastique, raclette à la main.
Et pour cette opération promotionnelle, il faudra simplement garder une date en tête : le 7 octobre 2026, date de fin annoncée des remises.