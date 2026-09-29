Entre les poussières qui s’accumulent sous les meubles, les traces laissées dans la cuisine et ces vitres qui attendent désespérément leur grand nettoyage, les tâches ménagères ont parfois cette fâcheuse tendance à revenir plus vite qu'on ne le réalise.

Pour automatiser notre ménage quotidien, la marque propose notamment trois appareils aux usages bien définis : le DEEBOT T90S PRO OMNI pour le nettoyage des sols, le DEEBOT X12S OmniCyclone qui pousse encore plus loin l’automatisation, et le WINBOT W3 OMNI, qui s’attaque quant à lui aux vitres. Et jusqu’au 7 octobre, ces trois modèles sont proposés à prix réduit sur Amazon.