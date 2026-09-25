Le constructeur automobile allemand pourrait être en train de vivre un moment historique. Son passage du thermique à l'électrique est totalement validé par les commandes reçues !
L'Europe n'a pas d'hydrocarbures. Alors, quand on vit une crise comme celle qui touche le Vieux Continent, à cause des guerres au Moyen-Orient, les véhicules électriques deviennent automatiquement beaucoup plus sexy. Leurs ventes ont ainsi explosé le mois dernier chez nous, portées par les deux locomotives que sont la France... et l'Allemagne. Ce qui entraîne un moment historique, chez un constructeur historique de nos voisins d'outre-Rhin.
Volkswagen vend dorénavant plus de voitures 100% électriques que de voitures thermiques
Quand on pense aux belles cylindrées avec un moteur thermique de haute qualité, c'est tout de suite les marques allemandes qui nous viennent à l'esprit. Et pourtant, même dans le pays du Deutsche Qualität, on suit la grande marche de l'histoire vers l'électrification, avec un grand nom à l'avant-garde.
En effet, selon une information du média Automobilewoche, Volkswagen reçoit dorénavant plus de commandes de véhicules 100% électriques que pour des voitures thermiques ! Un bouleversement qui entraîne aussi une réorganisation du travail au sein du groupe. Des équipes supplémentaires qui devaient être mises en place à Wolfsburg, où est produit du thermique, sont ainsi supprimées, quand le site d'Emden où l'on assemble de l'électrique va bénéficier de deux équipes en plus.
Un mouvement général en Allemagne
Et si Volkswagen est évidemment le nom le plus marquant, il s'agit ici d'une vague qui submerge l'ensemble de l'Allemagne. Au mois d'août dernier dans ce pays, selon l'association VDA, les ventes de voiture électrique ont connu une croissance de 62% sur un an. Sur cette même période, 44% des ventes de voitures neuves concernaient outre-Rhin des véhicules électriques.
Reste que, même s'il semble que ce soit une passage dorénavant obligé, à court terme, ce changement de paradigme n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour la marque. Car la marge de Volkswagen est moins élevée sur un véhicule électrique que sur une voiture thermique, ce qui devrait donner un petit coup à sa rentabilité, en attendant que les volumes soient au rendez-vous.