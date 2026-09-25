Quand on pense aux belles cylindrées avec un moteur thermique de haute qualité, c'est tout de suite les marques allemandes qui nous viennent à l'esprit. Et pourtant, même dans le pays du Deutsche Qualität, on suit la grande marche de l'histoire vers l'électrification, avec un grand nom à l'avant-garde.

En effet, selon une information du média Automobilewoche, Volkswagen reçoit dorénavant plus de commandes de véhicules 100% électriques que pour des voitures thermiques ! Un bouleversement qui entraîne aussi une réorganisation du travail au sein du groupe. Des équipes supplémentaires qui devaient être mises en place à Wolfsburg, où est produit du thermique, sont ainsi supprimées, quand le site d'Emden où l'on assemble de l'électrique va bénéficier de deux équipes en plus.