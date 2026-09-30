Les Galaxy Tab S12+ et Tab S12 Ultra seront disponibles à partir du 7 octobre. La Tab S12+ démarre à 1 319 euros, tandis que la Tab S12 Ultra est proposée à 1 539 euros dans sa configuration 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, en coloris Anthracite ou Argent. C’est très cher, même si la marque met en avant la variété de sa gamme et des modèles bien plus accessibles pour les particuliers.

Les accessoires, indispensables pour exploiter pleinement le potentiel de ces tablettes, alourdissent sensiblement la note. Pour la Tab S12+, il faudra compter 99 euros pour la Book Cover, 179 euros pour la Book Cover Slim et 329 euros pour le Pro Keyboard en aluminium, semblable au Magic Keyboard de l’iPad d’Apple. Les mêmes accessoires existent pour l’Ultra, à des tarifs légèrement supérieurs.

Samsung a réglé l'équation du matériel : écran, finesse, puissance, tout y est. Il lui reste celles du prix et du logiciel. À 1 648 euros minimum avec clavier, la Tab S12+ ne se juge plus face à l'iPad mais face à un PC portable. Android, lui, doit encore démontrer qu'il est autre chose qu'un grand smartphone.