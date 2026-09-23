Le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure vient d'annoncer le mardi 22 septembre que quelque 34 000 dossiers de leasing social avaient déjà été déposés en un peu plus de deux mois.

Pour rappel, le dispositif avait enregistré 20 000 dossiers lors des deux premières semaines, un chiffre qui montait ensuite à 30 000 dossiers au bout d'un mois et demi. Il reste donc aujourd'hui près de 15 000 places ouvertes pour les éventuels retardataires.