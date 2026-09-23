Si vous n'avez pas encore sollicité le dispositif de leasing social, il n'est pas trop tard. Mais vous aurez droit à un choix moins grand qu'avant !
Au mois de juillet, le dispositif de leasing social revenait pour une troisième édition, et un budget de 401 millions d'euros. Deux mois plus tard, un certain nombre de Français ont déposé un dossier, mais le quota de 50 000 dossiers pour l'année 2026 n'est pas encore entièrement consommé. Le dernier décompte montre en effet qu'il y a encore de la place pour les intéressés !
Encore 15 000 dossiers ouverts au titre du leasing social 2026
Le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure vient d'annoncer le mardi 22 septembre que quelque 34 000 dossiers de leasing social avaient déjà été déposés en un peu plus de deux mois.
Pour rappel, le dispositif avait enregistré 20 000 dossiers lors des deux premières semaines, un chiffre qui montait ensuite à 30 000 dossiers au bout d'un mois et demi. Il reste donc aujourd'hui près de 15 000 places ouvertes pour les éventuels retardataires.
Le nombre de modèles disponibles s'est raréfié
Cette bonne nouvelle doit par contre être nuancée sur un point. Les marques ont limité par elles-mêmes les commandes pouvant être effectuées au titre du leasing social, ce qui a petit à petit mis fin à la disponibilité de plusieurs modèles, et même de marques complètes. C'est ainsi le cas de Peugeot, Kia, Jeep, Lancia, Fiat et Alfa Romeo.
Il reste ainsi, pour chaque constructeur encore en lice :
- Renault : Twingo Autonomie urbaine (130 € par mois) ; R4 Autonomie confort (170 € par mois) ;
- Citroën : ë-C3 Autonomie urbaine (94 € par mois) ; ë-C3 Autonomie confort (151 € par mois) ; ë-C3 Aircross Autonomie étendue (181 € par mois) ;
- Opel : Frontera Autonomie étendue (139 € par mois) ;
- Nissan : Micra Advance 52 kWh (199 € par mois) ;
- Hyundai : Inster 42 kWh (139 € par mois).