Elle partage beaucoup avec la récente Renault Twingo E-Tech, mais s’offre une identité Nissan… Et la recharge rapide de série. Voici la nouvelle Pixo, qui entend bien jouer les petites électriques malignes.
Il faudra probablement éviter de jouer au jeu des sept différences entre la Renault Twingo E-Tech et cette nouvelle Nissan Pixo. La petite japonaise repose en effet sur la même plateforme AmpR Small et reprend une recette très proche, avec également les sièges arrière coulissants et une architecture pensée avant tout pour la ville.
Une Twingo ? Non, une Pixo !
Toutefois, Nissan ne s’est pas contenté de poser son logo sur la carrosserie. La Pixo adopte ainsi une face avant légèrement remaniée, des projecteurs et des feux arrière revus, ainsi qu’une présentation intérieure légèrement différente. Elle mesure 3,796 mètres de long (comme la Twingo) et promet jusqu’à 356 litres de volume de coffre lorsque les sièges arrière sont avancés.
À bord, la recette se veut là encore très moderne, avec un écran central de 10" (25,4 cm de diagonale), lequel est couplé à un combiné numérique de 7" (17,8 cm), sans oublier l’intégration des services Google. De quoi donner à cette petite citadine des arguments qui dépassent largement le simple clin d’œil à la Twingo.
259 km d’autonomie, mais surtout 50 kW de série
Techniquement, Nissan reste sur une configuration particulièrement adaptée à un usage urbain. La Pixo embarque pour cela une batterie LFP de 27,5 kWh associée à un moteur électrique de 60 kW, soit environ 82 chevaux. L’autonomie annoncée atteint 259 km selon le cycle WLTP.
Mais c’est surtout du côté de la recharge que Nissan marque un point. La recharge rapide en courant continu jusqu’à 50 kW est ici proposée de série, permettant de passer de 15 à 80% en seulement 28 minutes.
Un équipement qui peut faire la différence avec sa cousine française, puisque sur la Twingo E-Tech, cette même recharge DC 50 kW est proposée en option, moyennant 500 euros supplémentaires.
Moins de 20 000 euros ? Nissan garde encore le secret
Reste évidemment la question qui fâche, à savoir « d'accord, mais combien faudra-t-il débourser ? » Pour l’instant, Nissan ne donne aucun tarif. Le constructeur indique que les prix seront communiqués à l’ouverture des commandes, prévue d’ici la fin de l’année, pour des premières livraisons attendues début 2027.
La Nissan Pixo pourrait néanmoins être proposée sous la barre symbolique des 20 000 euros, avant d’éventuelles aides. Si cette hypothèse se confirme, Nissan disposerait alors d’une petite électrique particulièrement intéressante sur le papier.
Il faudra toutefois attendre le tarif officiel pour savoir si cette cousine japonaise de la Twingo a réellement de quoi jouer les trouble-fêtes sur nos routes.