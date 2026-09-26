À bord, la recette se veut là encore très moderne, avec un écran central de 10" (25,4 cm de diagonale), lequel est couplé à un combiné numérique de 7" (17,8 cm), sans oublier l’intégration des services Google. De quoi donner à cette petite citadine des arguments qui dépassent largement le simple clin d’œil à la Twingo.