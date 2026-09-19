Le stockage de CO2 devient une réalité en Europe. Le tout premier site à grande échelle européen vient en effet d'être inauguré.
Enterrer le CO2, c'est une des options sur la table depuis de nombreuses années pour réduire les émissions de ce gaz à effet de serre, à l'origine du dérèglement climatique. Mais cette technologie coûte cher, et est encore assez peu appliquée. En Europe, on voit finalement un premier site d'ampleur commencer à fonctionner pour capturer le dioxyde de carbone.
Greensand, le premier site majeur de stockage de CO2 européen, voit le jour
C'est une première qui a eu lieu ce vendredi 18 septembre du côté du Danemark. Le projet d'enfouissement de CO2 Greensand vient d'y être inauguré, avec l'installation qui a commencé à enterrer le gaz à effet de serre sous une ancienne plateforme pétrolière de la mer de Nord.
Un projet piloté par le géant de la chimie et des hydrocarbures Ineos, qui « prouve que le stockage du carbone est une réalité concrète », selon les mots du commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen. La capture de CO2 est notamment intéressante pour les secteurs d'activité difficiles à décarboner, à l'image de l'indusrie cimentière.
Un équipement qui pourra rapidement stocker de 4 à 8 millions de tonnes de CO2 par an
« Aujourd'hui, Greensand met en service le premier site de stockage de CO2 à grande échelle de l'UE […]. Il offre une base sur laquelle les futurs projets de captage du carbone à travers l'Europe peuvent désormais s’appuyer » a de son côté déclaré dans un communiqué le directeur général d'Ineos, David Bucknall.
Le site Greensand va, dans un premier temps, être en capacité de stocker 400 000 tonnes de CO2 par an - une capacité qui montera ensuite d'ici 2030 à 4 à 8 millions de tonnes de CO2 stockés annuellement. Ce dioxyde de carbone proviendra en majorité des centrales de biométhane du royaume danois.