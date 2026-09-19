C'est une première qui a eu lieu ce vendredi 18 septembre du côté du Danemark. Le projet d'enfouissement de CO2 Greensand vient d'y être inauguré, avec l'installation qui a commencé à enterrer le gaz à effet de serre sous une ancienne plateforme pétrolière de la mer de Nord.

Un projet piloté par le géant de la chimie et des hydrocarbures Ineos, qui « prouve que le stockage du carbone est une réalité concrète », selon les mots du commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen. La capture de CO2 est notamment intéressante pour les secteurs d'activité difficiles à décarboner, à l'image de l'indusrie cimentière.