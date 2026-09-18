Sur iPad, sélectionner du texte pourrait bientôt suffire à faire apparaître Siri sous une forme familière aux utilisateurs de Mac. Apple transpose dans la bêta d’iPadOS 27.2 une fonction de macOS Golden Gate qui permet d’interroger l’assistant d’un simple survol.
Dans de nombreux pays, Siri occupe désormais une place de plus en plus importante au sein des dernières versions des systèmes d’Apple, avec de nouvelles façons d’invoquer l’assistant sur iPhone, iPad et Mac. Sur l’iPad, iPadOS 27 avait déjà multiplié les possibilités d’accès à Siri, mais une fonction apparue récemment sur Mac manquait encore à l’appel. La bêta d’iPadOS 27.2 vient justement rectifier le tir.
Une petite icône Siri apparaît lors de la sélection d’un texte
Avec iPadOS 27.2, sélectionner du texte avec un trackpad fait désormais apparaître une petite icône Siri dans le coin supérieur gauche de la sélection. Elle reste discrète tant que le pointeur ne s’en approche pas. Il suffit ensuite de passer le curseur dessus pour faire apparaître une zone « Demander à Siri ». L’utilisateur peut alors solliciter l’assistant directement depuis le texte sélectionné, sans devoir passer par une autre méthode d’accès.
Le fonctionnement reprend à l'identique celui introduit avec macOS 27 Golden Gate. Sur Mac, la sélection d’un passage fait également apparaître cette petite icône, qui se déploie lorsque le curseur la survole.
La fonction reste liée à l’utilisation d’un trackpad
Le nouveau raccourci visuel n’apparaît toutefois pas dans toutes les configurations. Pour profiter de cette présentation inspirée du Mac, un trackpad doit obligatoirement être connecté à l’iPad. C'est en effet le pointeur qui permet de faire apparaître la zone « Demander à Siri » en survolant l’icône. Sans trackpad, la sélection d’un texte continue de faire apparaître le menu d’édition complet, depuis lequel il est également possible d’accéder à Siri.
Pour rappel, l’assistant peut déjà être lancé de plusieurs manières sur iPad. Il suffit de dire « Siri » ou « Dis Siri », de faire glisser l’écran depuis le haut, de passer par la nouvelle option Siri du menu d’édition ou encore d’ouvrir l’application Siri. Les utilisateurs équipés d’un clavier peuvent également passer par Spotlight avec le raccourci Cmd + Espace.
Quoi qu'il en soit, la nouvelle interaction Siri à la sélection de texte est disponible dès maintenant dans la bêta développeur d'iPadOS 27.2, dont le déploiement général devrait logiquement avoir lieu dans les prochaines semaines.