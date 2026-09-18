Le nouveau raccourci visuel n’apparaît toutefois pas dans toutes les configurations. Pour profiter de cette présentation inspirée du Mac, un trackpad doit obligatoirement être connecté à l’iPad. C'est en effet le pointeur qui permet de faire apparaître la zone « Demander à Siri » en survolant l’icône. Sans trackpad, la sélection d’un texte continue de faire apparaître le menu d’édition complet, depuis lequel il est également possible d’accéder à Siri.

Pour rappel, l’assistant peut déjà être lancé de plusieurs manières sur iPad. Il suffit de dire « Siri » ou « Dis Siri », de faire glisser l’écran depuis le haut, de passer par la nouvelle option Siri du menu d’édition ou encore d’ouvrir l’application Siri. Les utilisateurs équipés d’un clavier peuvent également passer par Spotlight avec le raccourci Cmd + Espace.

Quoi qu'il en soit, la nouvelle interaction Siri à la sélection de texte est disponible dès maintenant dans la bêta développeur d'iPadOS 27.2, dont le déploiement général devrait logiquement avoir lieu dans les prochaines semaines.