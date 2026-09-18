Avec ses dimensions de 28 × 28 cm et seulement 8,5 cm de hauteur, le Lefant M210 Omni peut se faufiler plus facilement sous les meubles bas. Un format particulièrement intéressant pour automatiser le nettoyage dans les pièces où chaque centimètre compte, et un modèle de choix pour les foyers qui veulent aspirer et laver dans le même passage, en particulier dans un logement de plain-pied, équipé de meubles bas.