Avec son format compact, son aspiration annoncée à 20 000 Pa et son lavage par rouleau, le Lefant M210 Omni joue pleinement la carte du nettoyage automatisé moderne. Habituellement affiché à 799 €, son prix passe actuellement à seulement 221,39 €.
Le Lefant M210 Omni entend bien rendre les robots aspirateurs plus accessibles que jamais, avec un format compact et une station pensée pour limiter les manipulations au quotidien. À l’occasion d’une offre limitée, son tarif déjà remisé de 269,99 € peut même descendre à 221,39 € avec le code K2W9528O.
Un robot compact qui ne fait pas l’impasse sur le rouleau
Avec ses dimensions de 28 × 28 cm et seulement 8,5 cm de hauteur, le Lefant M210 Omni peut se faufiler plus facilement sous les meubles bas. Un format particulièrement intéressant pour automatiser le nettoyage dans les pièces où chaque centimètre compte, et un modèle de choix pour les foyers qui veulent aspirer et laver dans le même passage, en particulier dans un logement de plain-pied, équipé de meubles bas.
En lieu et place d’une brosse traditionnelle, on retrouve ici une buse d’aspiration spécialement conçue pour limiter les risques d’enchevêtrement des cheveux et autres poils en tout genre. Un détail qui peut avoir son importance pour les foyers avec animaux.
Une station qui s’occupe aussi du rouleau
L’intérêt d’un robot laveur ne se limite plus à son passage sur le sol. Encore faut-il éviter de devoir nettoyer manuellement la serpillière après chaque utilisation.
Le Lefant M210 Omni dispose pour cela d’une station capable de gérer l’eau propre et les eaux usées, mais aussi de rincer puis sécher le rouleau. Le robot dispose par ailleurs d’un bac à poussière de 800 ml et peut être piloté depuis son application.
L’ensemble vise donc à réduire au maximum les interventions nécessaires après le nettoyage. Une philosophie somme toute parfaitement logique pour un appareil dont l’objectif initial est aussi de nous faire gagner du temps au quotidien.
Un prix qui chute à 221,39 € avec ce code promo
C’est évidemment le prix qui attire ici toute l’attention. Le Lefant M210 Omni est proposé temporairement à 269,99 €, contre un tarif de référence annoncé à 799,99 €. Mais avec le code K2W9528O, son prix final descend à 221,39 €, soit une réduction totale de 72 % !
L’offre est valable jusqu’au 20 septembre 2026, dans la limite des conditions fixées par le vendeur.
Pour celles et ceux qui cherchent un robot capable d’assurer à la fois l’aspiration et le lavage pour un peu plus de 200 € seulement, le M210 Omni mise donc sur un format compact, un lavage par rouleau et une précieuse station automatisée.
Autant dire qu’à 221,39 € pour ce Lefant M210 Omni, il ne reste finalement plus qu’une chose à faire : laisser le robot travailler… Et profiter de sols impeccables sans lever le petit doigt.