Il y a encore quelques années, le robot domestique idéal ressemblait surtout à une machine capable de se déplacer seule et de répéter inlassablement une tâche. Aspirer le sol, tondre la pelouse, nettoyer une piscine… La promesse était déjà très séduisante.

Mais à l’IFA 2026, la robotique domestique entre progressivement dans une nouvelle phase, celle où l’intelligence artificielle ne sert plus uniquement à reconnaître un objet ou à optimiser un trajet. Elle doit désormais permettre aux machines de percevoir, de décider, et bien sûr d’agir dans le monde réel. C’est précisément ce que MOVA a cherché à illustrer à Berlin, avec 22 nouveautés mondiales et 15 technologies présentées sur un espace de plus de 1 700 m².